Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, 6-0'lık Kayserispor galibiyetinin ardından ara vermedi. Zorlu deplasman öncesinde tüm çalışmalarını 3 puan üzerine yapan sarı-kırmızılılarda takımın iskeleti de aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Okan Buruk'un sakat ya da cezalı olmadan değiştirmek istemediği Nelsson - Abdülkerim - Oliveira- Torreira - Mertens omurgası takımı adeta sırtlıyor.

YAZIN DEĞİŞİM YAŞANDI Bu sezon büyük bir değişim geçiren Galatasaray'da Okan Buruk ve kurmaylarının ilk amacı, sarı-kırmızılı kulübün tarihinin en kötü sezonunu geride bırakmak ve yeni bir omurga inşa etmekti. Yaz ayları boyunca orta saha transferine dikkat çeken Buruk, Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö transferleriyle istediğini alırken doğru kurguyu bulma kısmı geldi.

NELSSON İLE ABDÜLKERİM'İN UYUMU DİKKAT ÇEKTİ Takımın kaptanlarından olan Marcao'nun transferi sonrasında benzer oyun stiline sahip Abdülkerim Bardakcı, Victor Nelsson'un partneri olurken 28 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılı kariyeri de istediği gibi başlamadı. Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören ve ilk haftalarda zaman zaman hatalar yapan tecrübeli futbolcu ilerleyen haftalarda Nelsson ile iyi bir uyum yakaladığı gibi performansını da yukarıya çekti.

KAYSERİSPOR DEPLASMANI DÖNÜM NOKTASI OLDU Kayserispor deplasmanına kadar oynadığı sekiz maçın üçünde puan kaybeden Galatasaray'da zorlu virajda alınan 2-1'lik mağlubiyet de değişimi beraberinde getirdi. Sarı-kırmızılılarda Juan Mata ilk 11'den alınırken Mertens'in solda oynatılması fikrinden de hemen vazgeçildi. Sarı-kırmızılılar, savunmada Nelsson - Abdülkerim ikilisi, önlerinde ise Lucas Torreira - Sergio Oliveira - Mertens omurgasına dönerken galibiyet serisinin anahtarı da bu kurgunun uyumundan geçti.

YÜZDE 80'LİK GALİBİYET YÜZDESİ Sakatlık ya da cezaların dışında Okan Buruk bu omurgayı bozmadığı maçlarda istediği sonuçları elde etti. Ekim 2022 - Mart 2023 arasında 14 maçlık tarihi seri yakalayan Galatasaray, Nelsson - Abdülkerim - Torreira - Oliveira ve Mertens'in bu sezon birlikte oynadığı maçların yüzde 80'inden galibiyetle ayrıldı.

EKİM 2022'DEN BU YANA PUAN KAYBETMEDİLER Ligin başlarındaki Trabzonspor deplasmanında ilk kez bir arada oynayan bu omurga olumlu sinyaller verirken zorlu dönemeçten 1 puanla dönen sarı-kırmızılılar sonraki hafta ise Gaziantep FK'yı Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızısına rağmen 2-1 yenmeyi başardı. Alanyaspor karşısında 2-0 öne geçtiği maçta Boey'in kırmızı kartı ve 68'den sonra yenilen iki golle 2 puan bırakan Galatasaray'da bu omurganın rakiplerine puan tanıdığı son maç da bu oldu.

Galatasaray'da söz konusu oyunculardan oluşan iskelet ligin devamındaki süreçte çıktığı Beşiktaş, Başakşehir, Antalyaspor, Ümraniyespor, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Kayserispor mücadelelerinde puan kaybı yaşamadı.