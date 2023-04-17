Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın sırrı omurgası! Cimbom'un beşlisi yenilmiyor: Galatasaray haberleri
ABONE OL

Galatasaray'ın sırrı omurgası!

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, zorlu Kayserispor virajını 6 farkla dönerken Alanyaspor maçı hazırlıklarını da tamamlıyor. Tüm hesaplarını 3 puan üzerine yapan sarı-kırmızılıların takım omurgası aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Nelsson, Abdülkerim, Oliveira, Torreira ve Mertens'ten oluşan takım omurgasının sahada olduğu maçların yüzde 80'ini kazanan sarı-kırmızılılarda bu oyuncu grubu Ekim 2022'den bu yana ligde puan kaybetmiyor!

Galatasaray'ın sırrı omurgası! Cimbom'un beşlisi yenilmiyor: Galatasaray haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, 6-0'lık Kayserispor galibiyetinin ardından ara vermedi. Zorlu deplasman öncesinde tüm çalışmalarını 3 puan üzerine yapan sarı-kırmızılılarda takımın iskeleti de aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Okan Buruk'un sakat ya da cezalı olmadan değiştirmek istemediği Nelsson - Abdülkerim - Oliveira- Torreira - Mertens omurgası takımı adeta sırtlıyor.

YAZIN DEĞİŞİM YAŞANDI

Bu sezon büyük bir değişim geçiren Galatasaray'da Okan Buruk ve kurmaylarının ilk amacı, sarı-kırmızılı kulübün tarihinin en kötü sezonunu geride bırakmak ve yeni bir omurga inşa etmekti. Yaz ayları boyunca orta saha transferine dikkat çeken Buruk, Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö transferleriyle istediğini alırken doğru kurguyu bulma kısmı geldi.

NELSSON İLE ABDÜLKERİM'İN UYUMU DİKKAT ÇEKTİ

Takımın kaptanlarından olan Marcao'nun transferi sonrasında benzer oyun stiline sahip Abdülkerim Bardakcı, Victor Nelsson'un partneri olurken 28 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılı kariyeri de istediği gibi başlamadı. Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören ve ilk haftalarda zaman zaman hatalar yapan tecrübeli futbolcu ilerleyen haftalarda Nelsson ile iyi bir uyum yakaladığı gibi performansını da yukarıya çekti.

KAYSERİSPOR DEPLASMANI DÖNÜM NOKTASI OLDU

Kayserispor deplasmanına kadar oynadığı sekiz maçın üçünde puan kaybeden Galatasaray'da zorlu virajda alınan 2-1'lik mağlubiyet de değişimi beraberinde getirdi. Sarı-kırmızılılarda Juan Mata ilk 11'den alınırken Mertens'in solda oynatılması fikrinden de hemen vazgeçildi. Sarı-kırmızılılar, savunmada Nelsson - Abdülkerim ikilisi, önlerinde ise Lucas Torreira - Sergio Oliveira - Mertens omurgasına dönerken galibiyet serisinin anahtarı da bu kurgunun uyumundan geçti.

YÜZDE 80'LİK GALİBİYET YÜZDESİ

Sakatlık ya da cezaların dışında Okan Buruk bu omurgayı bozmadığı maçlarda istediği sonuçları elde etti. Ekim 2022 - Mart 2023 arasında 14 maçlık tarihi seri yakalayan Galatasaray, Nelsson - Abdülkerim - Torreira - Oliveira ve Mertens'in bu sezon birlikte oynadığı maçların yüzde 80'inden galibiyetle ayrıldı.

EKİM 2022'DEN BU YANA PUAN KAYBETMEDİLER

Ligin başlarındaki Trabzonspor deplasmanında ilk kez bir arada oynayan bu omurga olumlu sinyaller verirken zorlu dönemeçten 1 puanla dönen sarı-kırmızılılar sonraki hafta ise Gaziantep FK'yı Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızısına rağmen 2-1 yenmeyi başardı. Alanyaspor karşısında 2-0 öne geçtiği maçta Boey'in kırmızı kartı ve 68'den sonra yenilen iki golle 2 puan bırakan Galatasaray'da bu omurganın rakiplerine puan tanıdığı son maç da bu oldu.

Galatasaray'da söz konusu oyunculardan oluşan iskelet ligin devamındaki süreçte çıktığı Beşiktaş, Başakşehir, Antalyaspor, Ümraniyespor, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Kayserispor mücadelelerinde puan kaybı yaşamadı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trabzonspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları
FUTBOL ''Alkışlar Mert Günok'a''
Fenerbahçe'ye Altay Bayındır'dan kötü haber!
FUTBOL Fenerbahçe'ye Altay'dan kötü haber!
Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon uzatmalarda toplam 10 gol kaydetti - FB haberleri
FUTBOL 90+ Fenerbahçe!
Şenol Güneş 100. galibiyetini erteledi
FUTBOL 100. galibiyete erteleme!
Süper Lig'de 29. hafta tamamlandı: Son durum!
FUTBOL Süper Lig'de 29. hafta tamamlandı: Son durum!
Roma: 3 - Udinese: 0 MAÇ SONUCU
FUTBOL Roma, Udinese'yi farklı geçti
Beşiktaş'ın galibiyet serisi Trabzon'da sonlandı
FUTBOL Beşiktaş'ın serisi Trabzon'da sonlandı
Trezeguet: "Her iki taraf için de zor bir maçtı"
FUTBOL "Her iki taraf için de zor bir maçtı"
Marsilya: 3 - Troyes: 1 MAÇ SONUCU
FUTBOL Cengiz Ünder attı, Marsilya kazandı
Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Trabzon'da kazanan yok!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.