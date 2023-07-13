Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Galatasaray'ın stadının yeni ismi belli oldu!

        Stat isim sponsorluğu için Rams Global ile anlaşan Galatasaray'da stadın yeni adı da belli oldu. Rams Global, sosyal medya üzerinden stadın adı için bir anket oluştururken taraftarların yüzde 75'inin tercihi 'Rams Park' oldu! Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksiyle birlikte stadın adı Rams Park oldu

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 14:14
        İşte stadın yeni ismi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat isim sponsorluğu için Rams Global İnşaat Sağlık Dış Ticaret Anonim Şirketi ile 5 sezonluk sözleşme imzalayan Galatasaray'da stadın yeni adı da belli oldu.

        Beş yıllığına Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin isim sponsoru olan Rams Global, sosyal medya hesabı üzerinden bir anket ile stadın yeni adını taraftara sordu.

        145 bini aşkın kişinin oy kullandığı ankette taraftarlara "Rams Stadyumu" ve "Rams Park" olmak üzere iki seçenek sunuldu.

        Sponsorluklar 25 milyon doları geçti
        Sponsorluklar 25 milyon doları geçti Haberi Görüntüle

        Ankete katılan kişilerin çoğunluğunun tercihi Rams Park'tan yana oldu. 145 bin kişinin yüzde 75'i yani yaklaşık 108 bin kişi, Rams Park yönünde oy kullandı. Böylece Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin yeni adı Rams Park oldu.

        Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, stat isim sponsorluğu için 2023-2024 sezonundan başlamak üzere Rams Global İnşaat Sağlık Dış Ticaret Anonim Şirketi ile 5 sezonluk sözleşme imzalandığı bildirilmişti.

        YILLIK 213 MİLYON 600 BİN TL GELİR ELDE EDİLECEK

        Açıklamada 2023-2024 futbol sezonu için stadyum isim ve sponsorluk bedelinin 213 milyon 600 bin lira artı KDV olarak belirlendiği aktarılarak, şöyle denildi:

        "Takip eden sezonlara ilişkin sözleşme bedelleri için Türkiye İstatistik Kurumunun ve Enflasyon Araştırma Grubunun açıklayacağı ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması alınarak artış oranı belirlenecektir. 2023-2024 sezonu stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213 milyon 600 bin lira artı KDV'nin yüzde 36'sı olan 77 milyon 420 bin lira artı KDV Galatasaray Spor Kulübüne, yüzde 64'ü olan 136 milyon 180 bin lira artı KDV şirketimize ödenecektir. Ayrıca sportif başarıya dayalı oluşturulan prim ve ödül sistemine uygun olarak şirketimize prim ödemesi yapılacaktır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Kuduzda kritik süreye dikkat!
        Kuduzda kritik süreye dikkat!
        İşte ilk ifadesi! "Sinirlenerek boğdum"
        İşte ilk ifadesi! "Sinirlenerek boğdum"
        Dele Alli ağlayarak anlattı
        Dele Alli ağlayarak anlattı
        Threads kullanıcıları dikkat!
        Threads kullanıcıları dikkat!
        Kâbus o ilde aynı günde 2 can aldı!
        Kâbus o ilde aynı günde 2 can aldı!
        MSB'den kritik açıklamalar
        MSB'den kritik açıklamalar
        Genç mimar kuduz hastalığına yenildi!
        Genç mimar kuduz hastalığına yenildi!
        Bir vahşet daha! Eski karısını başından vurdu
        Bir vahşet daha! Eski karısını başından vurdu
        Savunmada da hücumda da zirvede!
        Savunmada da hücumda da zirvede!
        Yapması da yemesi de sanat!
        Yapması da yemesi de sanat!
        Yüksek sıcaklık barajlardaki suları buharlaştırıyor!
        Yüksek sıcaklık barajlardaki suları buharlaştırıyor!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Sıra Icardi'de!
        Sıra Icardi'de!
        James Webb'den 1. yıla özel fotoğraf: İlk görüntüden bu yana öğrenilen 5 şey
        James Webb'den 1. yıla özel fotoğraf: İlk görüntüden bu yana öğrenilen 5 şey
        Fransızlar 3 ay önceden gördü
        Fransızlar 3 ay önceden gördü
        İşte F.Bahçe'nin Becao teklifi!
        İşte F.Bahçe'nin Becao teklifi!
        Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenleme kabul edildi
        Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenleme kabul edildi
        İngiltere'de yöneticiydi... Aşkı için Aydın'a yerleşti
        İngiltere'de yöneticiydi... Aşkı için Aydın'a yerleşti
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da