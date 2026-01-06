Galatasaray'ın Süper Kupa’da 28. kez finali!
Galatasaray Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek tarihinde 28. kez finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar, bordo-mavililerle oynadığı son 9 maçta ise mağlup olmadı.
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor’u eleyerek 28’inci kez finale yükseldi. Yeni formatıyla ilk kez dört takımın mücadele ettiği turnuvada ilk galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekip, daha önce 27 kez final oynadı ve 17 kez kupayı müzesine götürdü. Galatasaray, 10 Ocak’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Süper Kupa finalinde Fenerbahçe - Samsunspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
GALATASARAY, 9 MAÇTIR TRABZONSPOR’A YENİLMİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor ile oynadığı son 9 resmi karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 28 Ağustos’ta oynanan ve golsüz sona eren maçla başlayan seride Trabzonspor ile 7 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa olmak üzere toplamda 9 resmi müsabakaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalarda 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray son olarak 2021-2022 sezonunda 23 Ocak’ta iç sahada oynanan karşılaşmada rakibine 2-1 kaybetmişti.