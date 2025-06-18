Galatasaray'ın Ter Stegen planı!

Gelecek sezon için ilk transferini Leroy Sane ile gerçekleştiren Galatasaray, Fernando Muslera'dan sonra yeni bir kaleci arıyor.

Almanya'nın Bild gazetesi, Marc Andre ter Stegen'in sarı-kırmızılı ekibe takılması için yapılacak transfer operasonunu yazdı. İşte detaylar...

BARCELONA YOLLARINI AYIRMAK İSTİYOR 2028'e kadar kontratı süren Alman kaleci için Katalan ekibi kararını verdi. Barcelona, Ter Stegen'in yıllık 18 milyon Euro'yu bulan maliyeti dolayısıyla oyuncu ile yollarını ayırmak istiyor. Öte yandan Katalanlar, Espanyol forması giyen kaleci Joan Garcia'yı 25 milyon Euro bonservis karşılığında transfer etti. 2024 Eylül'de diz sakatlığı yaşayan ve yerini Szczesny'ye bırakan Alman eldiven, iyileştikten sonra takımda şans bulamamaya başladı. Hansi Flick ise Ter Stegen'i gözden çıkarmış durumda.