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"Galatasaray yönetimi beni aradı ve Dzyuba'nın transfer ile ilgilenip ilgilenmediğini sordu. Ben Dzyuba'nın menajeri değilim ama yakın arkadaşıyım ve kendisini yakından tanırım. Dzyuba'ya Galatasaray'ı söyledim, o da bana hayır dedi. Kariyerini Türkiye'de sürdürmek istemiyor.