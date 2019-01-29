Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın bir golcü transferini bugün açıklaması bekleniyor.
ALMAN BASINI: Dİ SANTO GELİYOR!
SportBild'in haberine göre Galatasaray, Schalke 04'ten Franco Di Santo'nun transferini gün içinde bitirecek.
Schalke 04 ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Arjantinli futbolcunun Galatasaray'la anlaştığı duyuruldu.
Chelsea, Blackburn, Wigan, Werder Bremen'den sonra Schalke'ye transfer olan oyuncu, bu sezon 4 Bundesliga ve 1 Şampiyonlar Ligi'ne maçına çıktı. Gol sevinci yaşayamadı.
1.89'luk oyuncunun 286 maçlık kariyerinde 46 gol ve 24 asisti var.
SPARTAK ZE LUIS'İ BIRAKMIYOR
Galatasaray'ın gündemindeki diğer golcü Ze Luis için Spartak Moskova'dan vize çıkmadı.
Sarı-kırmızılı takım 7.5 milyon euro'yla başladığı pazarlıkta 10 milyona kadar çıktı.
Rus takımı 15 milyon euro isteyince Galatasaray masadan kalktı.
DZYUBA REDDETTİ
Sarı-kırmızılı takım için bir iddia da Rusya'dan geldi. Dzyuba ile ilgili konuşan Valerius Mizhigurskis, Galatasaray'ın ilgisini açıkladı:
"Galatasaray yönetimi beni aradı ve Dzyuba'nın transfer ile ilgilenip ilgilenmediğini sordu. Ben Dzyuba'nın menajeri değilim ama yakın arkadaşıyım ve kendisini yakından tanırım. Dzyuba'ya Galatasaray'ı söyledim, o da bana hayır dedi. Kariyerini Türkiye'de sürdürmek istemiyor.
Dzyuba evet deseydi, Galatasaray resmi teklif yapmaya hazırdı. Galatasaray teknik direktörü onu çok istemiş. Ancak Dzyuba hayır dedikten sonra para konuşulmadı bile."
MOHANAD ALİ İÇİN DEV TALİPLER
Galatasaray'ın talip olduğu Iraklı oyuncu Mohanad Ali'nin peşinde Avrupa'nın devleri var.
İtalyan basını, Ali'yi Galatasaray, Dortmund ve Juventus'un istediğini yazdı.
Habere göre; Mohanad Ali'nin devre arasında transfer olması bekleniyor.
EMRE MOR'A TEKLİF YAPILDI
Galatasaray forvet transferinden sonra orta saha ya da kanat için de bir transfer yapmak istiyor.
Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim'in isteğiyle Emre Mor için Celta Vigo'ya teklif yaptı.
İspanyol kulübüyle pazarlıklar devam ederken Emre'nin Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu kaydedildi.
REMY'DEN SON ANDA VAZGEÇİLDİ
Cimbom'un Loic Remy transferinden son anda vazgeçtiği ortaya çıktı.
Lille ve oyuncuyla anlaşan sarı-kırmızılı yönetimin oyuncuyu İstanbul'a getirmek üzereyken Fatih Terim'in Remy'i istememesi nedeniyle transferin son anda iptal olduğu belirtildi.
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