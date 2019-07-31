Galatasaray'ın yeni transferi idmanda!

Florya Metin Oktay Tesisleri´ndeki antrenmana salonda core aktivasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası´nda koordinasyon çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde interval koşular üzerinde duruldu.
Antrenmana Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Younes Belhanda´nın yanı sıra yeni transferlerden Jean Michael Seri de katıldı.
Sarı kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri´nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek. Saat 17.30´daki antrenman, medya mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.
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