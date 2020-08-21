Galatasaray kampında Diagne rüzgarı

Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. TRT Spor'un haberine göre; teknik heyetin, takımın antrenman performansından memnun olduğu ifade edildi.

Galatasaray’da forma giydiği dönemde eleştirilen Diagne’nin kampın en çalışkan isimlerin başında geldiği öğrenildi. Antrenmanlardan önce ve sonra bireysel olarak ekstra çalışmalar yapan Senegalli futbolcunun, bu davranışlarıyla teknik direktör Fatih Terim’i mutlu ettiği belirtildi.

Diğer yandan Galatasaray’da orta saha transferi için çalışmalar sürüyor. Mario Lemina için Southampton ile görüşmelerin yoğunlaştığı belirtilirken, yönetimin hafta başına kadar bu transferi açıklaması bekleniyor.

Molder ve Jozwiak için Lech Poznan’la da pazarlık halinde olan sarı-kırmızılıların, 2 futbolcunun kiralama ücreti ve satın alma opsiyonu konusunda temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.