Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY - KASIMPAŞA

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Mostafa Mohamed

YEDEKLER: Fatih, Şener, Taylan, Henry, Belhanda, Donk, Emre Akbaba, Yedlin, Ozornwafor, Bartuğ

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Hadadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Hodzic, Thelin

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Erkan Özdamar

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

Ligde çıktığı 23 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Galatasaray, 48 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya aynı puanda olduğu Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin averajla önünde lider girdi.

Kasımpaşa ise 23 müsabakada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet gördü. Lacivert-beyazlı takım, topladığı 26 puanla 13. sırada yer aldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Kasımpaşa 1-0 kazanmıştı.

Süper Lig'de 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgisi bulunan lacivert-beyazlı takım, 26 puanla 13. sırada bulunuyor.

MAÇ SAATİNDE DEĞİŞİKLİK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),müsabakanın saatinde değişiklik yaptı. Kulüpler, daha önce 19.00'da oynanacağı açıklanan müsabakanın saatinin İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle erkene alınmasını talep etti. TFF de bu talep üzerine karşılaşmayı 16.00'ya aldı.

GALATASARAY LİGDE SON 5 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, son 5 maçında Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.

Kasımpaşa, ligdeki son 3 maçında bir beraberlik ve 2 yenilgiyle bir puan çıkarabildi.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 23 maçta 47 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü. Süper Lig'de kalesini en fazla gole kapatan takım olan Galatasaray, 23 maçının 11'inde rakiplerinin skor üretmesine izin vermedi.

Kasımpaşa ise 23 müsabakada 25 kez rakip ağları sarsarken kalesindeki 36 gole engel olamadı.

34. RANDEVU

İki ekip arasında geride kalan 33 lig maçından 21'ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 6 kez galip geldi. Galatasaray'ın 66 golüne, Kasımpaşa 30 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Kasımpaşa 1-0'lık skorla kazanmıştı.

TT STADI'NDAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Türk Telekom Stadı'nda Süper Lig'de 9 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasımpaşa'yı 7 kez yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 2 kez 3 puana ulaştı. Taraflar arasında Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 31 kez filelerle buluştu, Galatasaray 19, Kasımpaşa 12 kez gol sevinci yaşadı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.