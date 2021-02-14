Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigKasımpaşa
ABONE OL

Galatasaray - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor... 48 puanlı Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Lig 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgisi bulunan Kasımpaşa, 26 puanla 13. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında Galatasaray'ı evinde 1-0 mağlup etmişti

Galatasaray - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY - KASIMPAŞA

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Mostafa Mohamed
YEDEKLER: Fatih, Şener, Taylan, Henry, Belhanda, Donk, Emre Akbaba, Yedlin, Ozornwafor, Bartuğ
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Hadadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Hodzic, Thelin
TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

STAT: Türk Telekom Stadı
HAKEM: Erkan Özdamar
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1

Genişlet
AYRINTILI PUAN DURUMU

Ligde çıktığı 23 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Galatasaray, 48 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya aynı puanda olduğu Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin averajla önünde lider girdi.

Kasımpaşa ise 23 müsabakada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet gördü. Lacivert-beyazlı takım, topladığı 26 puanla 13. sırada yer aldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Kasımpaşa 1-0 kazanmıştı.

Süper Lig'de 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgisi bulunan lacivert-beyazlı takım, 26 puanla 13. sırada bulunuyor.

MAÇ SAATİNDE DEĞİŞİKLİK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),müsabakanın saatinde değişiklik yaptı. Kulüpler, daha önce 19.00'da oynanacağı açıklanan müsabakanın saatinin İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle erkene alınmasını talep etti. TFF de bu talep üzerine karşılaşmayı 16.00'ya aldı.

GALATASARAY LİGDE SON 5 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, son 5 maçında Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.

Kasımpaşa, ligdeki son 3 maçında bir beraberlik ve 2 yenilgiyle bir puan çıkarabildi.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 23 maçta 47 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü. Süper Lig'de kalesini en fazla gole kapatan takım olan Galatasaray, 23 maçının 11'inde rakiplerinin skor üretmesine izin vermedi.

Kasımpaşa ise 23 müsabakada 25 kez rakip ağları sarsarken kalesindeki 36 gole engel olamadı.

34. RANDEVU

İki ekip arasında geride kalan 33 lig maçından 21'ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 6 kez galip geldi. Galatasaray'ın 66 golüne, Kasımpaşa 30 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Kasımpaşa 1-0'lık skorla kazanmıştı.

TT STADI'NDAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Türk Telekom Stadı'nda Süper Lig'de 9 kez karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasımpaşa'yı 7 kez yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 2 kez 3 puana ulaştı. Taraflar arasında Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 31 kez filelerle buluştu, Galatasaray 19, Kasımpaşa 12 kez gol sevinci yaşadı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.
Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Galatasaray - Kasımpaşa maçı ilk 11'leri belli oldu
FUTBOLKararını verdi
MUTLU SON| Son dakika: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları
FUTBOL"Daha çok maç yıldız olur!"
Göztepe - Başakşehir maçı CANLI YAYIN
FUTBOLKadrolar açıklandı!
Konyaspor: 2 - Denizlispor: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOLKonya nefes aldı! 6 maç sonra...
Boluspor: 0 - Giresunspor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLÜst üste 10. galibiyet!
Trakya’da futbola kar engeli
FUTBOLTrakya’da futbola kar engeli
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup şoku!
FUTBOLKartal'da Oğuzhan şoku!
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde durdurulamıyor
FUTBOLAv mevsimi! Fırtına durdurulamıyor
Bakasetas atıyor Trabzonspor kazanıyor
FUTBOLBakasetas atıyor Trabzonspor kazanıyor
Altay, 8 hafta sonra play-off barajının dışında kaldı
FUTBOLAltay, 8 hafta sonra play-off dışında