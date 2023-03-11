İHA

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray bugün Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleye Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara yardım için özel formayla sahaya çıkacak. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız; bu akşam oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasına, gelirleri depremzedelerin ihtiyaçları için düzenlediğimiz yardım kampanyasında kullanılacak 'Birlikte 1905' formasıyla çıkacak" denildi.