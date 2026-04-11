Galatasaray, Kocaelispor maçına hazır
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 11.04.2026 - 20:31
Kulübün açıklamasına göre sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde çalıştı.
Dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde pas uygulamalarıyla devam eden idman, Kocaelispor müsabakasının taktik provasıyla sona erdi.
Victor Osimhen, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Nijeryalı golcü, çalışmanın devamını saha ve salonda fizyoterapistler eşliğinde tamamladı. Yaser Asprilla da fizyoterapistler eşliğinde çalışırken Günay Güvenç'in tedavisine devam edildi.
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında yarın saat 20.00'de RAMS Park’ta Kocaelispor'u konuk edecek.
