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Galatasaray kombine kart satışında rekora koşuyor!

Galatasaray'da taraftarlar, kombine kart yenileme satışlarına yoğun ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı kulüp 19 bini aşkın yenileme talebiyle kulüp rekorunu kırdı

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  • Galatasaray kombine kart satışında rekora koşuyor!

    Galatasaray Spor Kulübü’nün kombine yenileme satışları tarihi bir rakama ulaştı. Satışa çıktığı 18 Nisan günü rekor ilgi gören kombine ve VIP koltuk yenileme sayısı 19 bini aşarak kulüp tarihindeki en yüksek yenileme rakamı oldu.
  • Galatasaray kombine kart satışında rekora koşuyor!

    3 AYLIK TOPLAN SATIŞ 10 GÜNDE YAPILDI

    En çok satış yapılan geçen seneki 3 aylık toplam rakama, bu sene mesai saatleri dışındaki bayram tatillerine rağmen, 10 iş günü içerisinde ulaşıldı.
  • Galatasaray kombine kart satışında rekora koşuyor!

    Önceki senelerle kıyaslandığında; bu rakam, bazı senelerde 1 sezonda yapılan toplam kombine satışını geride bıraktı. Diğer bir deyişle yüzde 60’a yakın yenileme oranına 10 günde ulaşıldı. 

     
  • Galatasaray kombine kart satışında rekora koşuyor!

    İLK GÜN TALEP PATLAMASI YAŞANDI

    Galatasaray'da kombine yenilemesinde en yüksek rakama ulaşılan geçen senenin ilk gün satış adedine göre yüzde 40 artış yaşandı.
  • Galatasaray kombine kart satışında rekora koşuyor!

    6 YILIN İLK GÜN SATIŞ TOPLAMINA BİR GÜNDE ULAŞILDI

    Galatasaray, daha kapasiteli olan yeni stadına geçmesiyle birlikte daha yüksek seyirci sayılarına ulaştı. 
  • Galatasaray kombine kart satışında rekora koşuyor!

    Son 10 yılın ilk gün satışları baz alındığında en yüksek adet satış rakamına ulaşan sarı-kırmızılı kulüp, Son 10 yılın içindeki 6 senenin ilk gün satışlarının toplam adedinden fazla kombineyi bir günde satarak tarihinde bir ilke daha imza attı.

     
  • Galatasaray kombine kart satışında rekora koşuyor!

    HAFTALIK SATIŞLAR TEK GÜNDE GEÇİLDİ

    18 Nisan 2023’te gerçekleşen bir günlük adet satış rakamı, son 10 yıldaki haftalık satışlar baz alındığında 4 yılın haftalık adet satış rakamının üstünde yer aldı. 
  • Galatasaray kombine kart satışında rekora koşuyor!

    Sarı-kırmızılı taraftarlar, geçen yıl aldığı kombinelerin yüzde 10.89’unu ilk gün yeniledi. Yıldızlarla dolu kadrosuyla Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da taraftar da yeni sezonu iple çekiyor. 
  • Galatasaray kombine kart satışında rekora koşuyor!

    ASLAN TARAFTARIYLA DAHA GÜÇLÜ

    Bu sezon evinde hep dolu tribünlere karşı rakiplerini ağırlayan Galatasaray, seyircisi önünde oynadığı son 14 maçta yenilgi yüzü görmedi.
  • Galatasaray kombine kart satışında rekora koşuyor!

    Spor Toto Süper Lig’de iç sahada oynanan maçlarda en yüksek seyirci sayısına ulaşan sarı-kırmızılı kulüp, yeni sezonda da benzer bir senaryo ile şampiyonluk kovalamak istiyor. 

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