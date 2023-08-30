Galatasaray kükredi, Okan Buruk tarihe geçti!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalma başarısı gösterirken Okan Buruk da tarihe geçti!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Norveç'in Molde ekibini ağırladı.
RAMS Park'ı dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar önünde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin 7. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Daha sonra etkili bir mücadele sergileyen rakibi karşısında zaman zaman zorlanan sarı-kırmızılı takım, 66. dakikada Eirik Hestad'ın attığı golle skor üstünlüğünü kaybetti. Konuk takımın son bölümde de baskılı bir oyun sergiledi karşılaşmada Galatasaray, 90+3. dakikada Angelino'nın serbest atıştan kaydettiği golle tekrar öne geçti.
Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmayı 2-1 kazanarak "Devler Ligi"nde adını grup aşamasına yazdırdı.
BURUK TARİHE GEÇTİ!
Galatasaray'ın başında çıktığı son 5 Avrupa kupası maçını kazanan Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüpte bunu başaran ilk teknik olarak tarihe geçti.
Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris ile oynanan rövanş müsabakası, 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ve play-off turunda Molde ile oynanan ikişer maçtan galibiyetle ayrılma başarası gösterdi.
Galatasaray, Avrupa kupalarında daha önce üst üste en fazla galibiyeti dörder maçla Alman teknik direktör Michael Skibbe ile Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde elde etmişti.