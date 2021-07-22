DHA

Bilgilendirme amaçlı yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen 18.05.2021 tarihli "Sedat Doğan v. Türkiye" kararının kesinleşmesi üzerine yönetimimiz hukuk ekibi ile birlikte derhal harekete geçerek TFF´ye yapılacak başvuruya ilişkin süreci başlatmış ve ilgili dilekçe 15 Haziran 2021 tarihinde TFF´ye sunulmuştur. AİHM´in kararında belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak öncelikle, 2013 yılında Sedat Doğan aleyhine hükmedilen ve TFF tarafından Galatasaray Sportif A.Ş. hesaplarından mahsup edilen toplam 55.000 TL tutarındaki para cezasının faiziyle birlikte Galatasaray Sportif A.Ş.´ye iadesi talep edilmiştir. Bunun yanında, 2020-2021 sezonunda Galatasaray Spor Kulübü olarak resmi medya organlarından ve hesaplarından yapılan açıklamalar ile Kulüp Başkanı olarak şahsım ve yöneticilerimiz ile teknik adamlarımızdan Fatih Terim ve Ümit Davala aleyhine yaptıkları açıklama ve verdikleri beyanatlardan ötürü verilen toplam 951.629 TL tutarındaki para cezasının tamamının faiziyle beraber iadesi talep edilmiştir.

Sedat Doğan´ın, sadece şahsım ve başkan yardımcımız Yusuf Günay aleyhine verilen cezaların iadesine ilişkin başvuru yapıldığına dair beyanatları tamamen yalan ve iftiralardan ibarettir. Zira iadesini talep ettiğimiz para cezalarından çoğu doğrudan Kulüp tüzel kişiliğine ya da teknik adamlara verilmiştir. Şahsım veya yöneticilerimize verilen cezaların tarafımıza iadesini talep etmemiz söz konusu değildir, bu cezaların Galatasaray Sportif A.Ş.´ye iadesi talep edilmiştir. Sedat Doğan´ın, şahsım ve Yusuf Günay´a yönelttiği kamuoyunu yanıltmaya ve bizleri karalamaya yönelik bu hayal ürünü ve kötü niyetli beyanatlarına karşı gerekli hukuki girişimlerde bulunulacaktır."