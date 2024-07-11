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        Galatasaray - LASK Linz | CANLI YAYIN

        Galatasaray - LASK Linz maçının canlı yayını HTSPOR'da! Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, buradaki ilk hazırlık maçında LASK Linz ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi müsabakanın kadrosunda yer almıyor. Yeni transfer Michy Batshuayi ise maça ilk 11'de başlıyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 11.07.2024 - 20:25 Güncelleme: 11.07.2024 - 21:07
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        Karşılaşma oynanıyor...
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        Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, bir süre önce stratejik partnerlik anlaşmasına vardığı LASK Linz ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

        LASK LINZ: 1 - GALATASARAY: 0

        (İlk yarı oynanıyor...)

        23' Leo Dubois k.k.

        SAAT: 20.30

        STAT: Raiffeisen Arena

        YAYIN: D-Smart

        LASK LINZ: Lawal, Bello, Ziereis, Smolcic, Bogarde, Berisha, Jovicic, Flecker, Zulj, Usor, Ljubicic

        YEDEKLER: Siebenhandl, Steinbauer, Stojkovic, Horvath, Sammy Samuel Mohammad, Safin, Kane, Pintor, Schrobenhauser, Lebersorger, Pursall

        TEKNİK DİREKTÖR: Thomas Darazs

        GALATASARAY: Günay, Dubois, Metehan, Berkan, Köhn, Oliveira, Torreira, Tete, Mertens, Zaha, Batshuayi

        YEDEKLER: Jankat, Işık Kaan, Kadir, Kazımcan, Eyüp, Kerem Demirbay, Ali Yeşilyurt, Taylan, Efe Akman, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Eren Aydın

        TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

        Sarı-kırmızılı ekip, 15 Temmuz'da Fortuna Düsseldorf (Almanya), 18 Temmuz'da Trencin (Slovakya), 24 Temmuz'da Lecce (İtalya) ve 27 Temmuz'da da Parma (İtalya) ile karşı karşıya gelecek. Raiffeisen Arena'nın ev sahipliği yapacağı bu 4 karşılaşma da TSİ 20.30'da başlayacak.

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