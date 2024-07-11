Galatasaray - LASK Linz | CANLI YAYIN
Galatasaray - LASK Linz maçının canlı yayını HTSPOR'da! Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, buradaki ilk hazırlık maçında LASK Linz ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi müsabakanın kadrosunda yer almıyor. Yeni transfer Michy Batshuayi ise maça ilk 11'de başlıyor
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, bir süre önce stratejik partnerlik anlaşmasına vardığı LASK Linz ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.
LASK LINZ: 1 - GALATASARAY: 0
(İlk yarı oynanıyor...)
23' Leo Dubois k.k.
SAAT: 20.30
STAT: Raiffeisen Arena
YAYIN: D-Smart
LASK LINZ: Lawal, Bello, Ziereis, Smolcic, Bogarde, Berisha, Jovicic, Flecker, Zulj, Usor, Ljubicic
YEDEKLER: Siebenhandl, Steinbauer, Stojkovic, Horvath, Sammy Samuel Mohammad, Safin, Kane, Pintor, Schrobenhauser, Lebersorger, Pursall
TEKNİK DİREKTÖR: Thomas Darazs
GALATASARAY: Günay, Dubois, Metehan, Berkan, Köhn, Oliveira, Torreira, Tete, Mertens, Zaha, Batshuayi
YEDEKLER: Jankat, Işık Kaan, Kadir, Kazımcan, Eyüp, Kerem Demirbay, Ali Yeşilyurt, Taylan, Efe Akman, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Eren Aydın
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
Sarı-kırmızılı ekip, 15 Temmuz'da Fortuna Düsseldorf (Almanya), 18 Temmuz'da Trencin (Slovakya), 24 Temmuz'da Lecce (İtalya) ve 27 Temmuz'da da Parma (İtalya) ile karşı karşıya gelecek. Raiffeisen Arena'nın ev sahipliği yapacağı bu 4 karşılaşma da TSİ 20.30'da başlayacak.