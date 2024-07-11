Galatasaray - LASK Linz | CANLI YAYIN

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, bir süre önce stratejik partnerlik anlaşmasına vardığı LASK Linz ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

LASK LINZ: 1 - GALATASARAY: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

23' Leo Dubois k.k.

SAAT: 20.30

STAT: Raiffeisen Arena

YAYIN: D-Smart

LASK LINZ: Lawal, Bello, Ziereis, Smolcic, Bogarde, Berisha, Jovicic, Flecker, Zulj, Usor, Ljubicic

Sarı-kırmızılı ekip, 15 Temmuz'da Fortuna Düsseldorf (Almanya), 18 Temmuz'da Trencin (Slovakya), 24 Temmuz'da Lecce (İtalya) ve 27 Temmuz'da da Parma (İtalya) ile karşı karşıya gelecek. Raiffeisen Arena'nın ev sahipliği yapacağı bu 4 karşılaşma da TSİ 20.30'da başlayacak.