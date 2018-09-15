Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı için tüm hazırlıklar yapılıyor. Yeni sezonda 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavına hazırlanan geçen seninin Süper Lig şampiyonu Galatasaray, dün Kasımpaşa'yı yenerek oturduğu zirve koltuğuyla moral buldu. Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılan Galatasaray'ın rakipleri 30 Ağustos'taki kura çekiminde Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke olarak belirlenmişti. İşte Galatasaray Lokomotiv Moskova maçına dair tüm detaylar...

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk grup maçı için 18 Eylül Salı günü Türk Telekom Stadyumu'nda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla karşılaşacak. 22.00'da başlayacak maçın yayıncısı henüz belli olmadı.

UEFA İLK 11'İNE FATİH TERİM'İ SEÇTİ

UEFA, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki takımları çalıştıran futbolcu kökenli teknik adamlar arasından oluşturduğu en iyi 11'de, Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim'e de yer verdi.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan haberde, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlarda görev alan futbolcu kökenli teknik adamlardan kurulu en iyi 11'e yer verildi.

Gençlik yıllarında Adana Demirspor ve Galatasaray formalarını giyen 65 yaşındaki Türk teknik direktör Fatih Terim, UEFA'nın en iyi 11'inde stoper mevkisinde görev aldı.

Fatih Terim'in tanıtım yazısında ise "Doğduğu kentin takımı Adana Demirspor'un altyapısında yetişen Terim, A Takım'da görev aldığı 5 sezonun 3'ünde kaptanlık yaptı. Transfer olduğu Galatasaray'da 11 sezonda 3 kez Türkiye Kupası elde eden Fatih Terim, milli takımda ise 51 maçın 35'inde kaptanlık pazu bandını taktı." ifadeleri kullanıldı.

UEFA'nın ilk 11'inde şu teknik direktörlere yer verildi:

Kaleci: Julen Lopetegui (Real Madrid)

Defans: Mauricio Pochettino (Tottenham), Fatih Terim (Galatasaray), Jürgen Klopp (Liverpool), Sergio Conceiçao (Porto), Eusebio Di Francesco (Roma)

Orta saha: Josep Guardiola (Manchester City), Diego Simeone (Atletico Madrid), Mark van Bommel (PSV Eindhoven), Carlo Ancelotti (Napoli)

Forvet: Ernesto Valverde (Barcelona)

FATİH TERİM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ÇIKMALARINI BÖYLE DUYURMUŞTU

Geçen sezon sonunda Galatarasay Süper Lig şampiyonluğunu kazanınca, Fatih Terim olay bir tweet atmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabını etiketleyen Fatih Terim, "Tık tık! Tahmin edim kim geri döndü?" ifadeleri anlamına gelen "Knock knock! Guess who is back" ifadelerini kullanmış, bu paylaşım sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

— Fatih Terim (@fatihterim) May 19, 2018

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