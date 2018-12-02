Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak! Vodafone Park'ta yapılacak karşılaşmalarda kaleyi korumaları beklenen Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Alman kalecisi Loris Karius ile Galatasaray'ın 32 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

Beşiktaş'ın file bekçisi Loris Karius'un geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı hata hala akıllardayken Sarpsborg deplasmanında yediği goller de siyah-beyazlıları korkutuyor. Milliyet'te yer alan habere göre Fernando Muslera'nın da geçen sezon Vodafone Park'ta 3-0 sonuçlanan derbide yediği gollerle eleştirilerin odağında olmuştu. 13 maçta 15 gol yiyen Uruguaylı file bekçisi, yüzde 63'lük kurtarış yüzdesiyle oynuyor. Fenerbahçe derbisinde gösterdiği performansla alkış toplayan Karius da yüzde 73'lük kurtarış yüzdesine sahip.

KARIUS'A UYARI GELDİ

Haberde Beşiktaş teknik heyetinin Loris Karius'u uyardığı kaydedildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Sarpsborg deplasmanında kalesinde 2 gol gören ve ilk devre yaptığı basit hatalarla tepki toplayan Alman file bekçisine bir dizi uyarıda bulunduğu öğrenildi. Güneş'in karşılaşma içinde zaman zaman odaklanma problemi yaşayan Karius'tan maçın her saniyesinde oyunun içinde olmasını istediği ifade edildi.

Sarpsborg maçının ilk yarısında 2 gole engel olamayan Karius devre arasındaki uyarıların ardından toparlanmış ve ikinci devre yaptığı kritik kurtarışlarla 3-2'lik galibiyette büyük pay sahibi olmuştu.

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