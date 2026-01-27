Habertürk
        Galatasaray, Manchester City maçına hazır - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Manchester City maçına hazır

        Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın deplasmanda İngiliz ekibi Manchester City ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 14:41 Güncelleme: 27.01.2026 - 14:41
        Galatasaray, Manchester City maçına hazır!
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında İngiliz devi Manchester City'le deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti.

        Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Manchester City maçının taktiği üzerinde duruldu.

        Antrenmanın ilk bölümünde Mario Lemina, pasaport işlemlerinden dolayı yer almazken, daha sonra çalışmaya katıldı. Gribal enfeksiyonu nedeniyle antrenmanda bulunmayan Yunus Akgün'ün durumuna ise sağlık heyeti karar verecek.

        Galatasaray saat 16.30'da İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere'ye hareket edecek.

        Mağazasına silahlı saldırı düzenlenen kadın: İşimi, çevremi kaybetmek istemiyorum

        Adana'da kimliği belirsiz kişiler tarafından Nida Palalı'nın (48) kadın giyim mağazasına silahlı saldırı düzenlendi. Vitrin camını delen kurşunlar, iş yerinin duvarına saplandı. Saldırganların bulunmasını isteyen Palalı, "Burası benim ekmek teknem, 3 yıldır emek veriyorum. Müşterilerim korkuyor ve g...
