Galatasaray, Manchester City maçına hazır!

Mağazasına silahlı saldırı düzenlenen kadın: İşimi, çevremi kaybetmek istemiyorum

Adana'da kimliği belirsiz kişiler tarafından Nida Palalı'nın (48) kadın giyim mağazasına silahlı saldırı düzenlendi. Vitrin camını delen kurşunlar, iş yerinin duvarına saplandı. Saldırganların bulunmasını isteyen Palalı, "Burası benim ekmek teknem, 3 yıldır emek veriyorum. Müşterilerim korkuyor ve g... Daha Fazla Göster Adana'da kimliği belirsiz kişiler tarafından Nida Palalı'nın (48) kadın giyim mağazasına silahlı saldırı düzenlendi. Vitrin camını delen kurşunlar, iş yerinin duvarına saplandı. Saldırganların bulunmasını isteyen Palalı, "Burası benim ekmek teknem, 3 yıldır emek veriyorum. Müşterilerim korkuyor ve gelmiyorlar. İşimi, çevremi kaybetmek istemiyorum" dedi. (DHA) Daha Az Göster