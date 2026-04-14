        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray MCT Technic, Dörtlü Final için sahaya çıkıyor

        Galatasaray MCT Technic, Dörtlü Final için sahaya çıkıyor

        Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final üçüncü ve son maçında yarın İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 10:25 Güncelleme:
        Galatasaray Dörtlü Final için parkede!

        FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final üçüncü ve son maçında Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, yarın İspanyol ekibi La Laguna Tenerife'ye konuk olacak.

        Tenerife'deki Santiago Martin Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

        Sarı-kırmızılı ekip, eşleşmenin ilk maçında İspanya temsilcisine deplasmanda 84-83 mağlup oldu. Sahasındaki ikinci maçı ise 64-62 kazanan Galatasaray MCT Technic, seride durumu 1-1 yaptı.

        Seride yarın ikinci galibiyetine ulaşacak takım, İspanya'nın Badalona kentinde 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Dörtlü Final organizasyonunda mücadele etme hakkı kazanacak. Bu eşleşmede Dörtlü Final biletini alacak ekip, yarı finalde Litvanya'nın Rytas ekibine rakip olacak.

