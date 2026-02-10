Habertürk
Habertürk
        Galatasaray MCT Technic, Le Mans Sarthe Basket karşısında! - Basketbol Haberleri

        Galatasaray MCT Technic, Le Mans Sarthe Basket karşısında!

        Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 4. maçında temsilcimiz Galatasaray MCT Technic, Fransız ekibi Le Mans Sarthe Basket ekibiyle karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 10:07 Güncelleme: 10.02.2026 - 10:07
        Galatasaray, Le Mans karşısında!
        Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu dördüncü maçında yarın deplasmanda Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket ekibiyle karşılaşacak.

        Antares Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

        Grubunda geride kalan 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray MCT Technic, 5 puanla 2. basamakta yer alıyor. Oynadığı tüm maçları kazanan ev sahibi ekip ise 6 puanla lider durumda bulunuyor.

        İki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı Fransa temsilcisi 90-83 kazanmıştı.

