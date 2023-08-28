Galatasaray Molde rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş turu için beklenen tarih geldi çattı. Bu yıl ülkemizi söz konusu turlarda temsil eden son şampiyon Galatasaray, turnuvaya katılmak için son maçında Molde'yi konuk ediyor. İlk maçta rakibinin 3-2 mağlup eden sarı kırmızılı temsilcimiz, 3 yıllık devler ligi özlemine son vermek istiyor. İşte, detaylar...
Galatasaray Molde play-off rövanş maçı için artık nefesler tutuldu. Zalgiris Vilnius ve Olimpija Ljubjana gibi takımları eleyerek play-offlara kalan Cimbom, Molde'yi de geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. İşte, Galatasaray Molde maçı saati, yayıncı kanalı ve sarı kırmızılıların muhtemel 11'i hakkında bilgiler...
MOLDE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesine sahne olacak Galatasaray Molde maçı, 29 Ağustos Salı günü TSİ 22:00'de oynanacak.
Zorlu karşılaşma dijital medya kuruluşu Exxen'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?
Eşleşmenin ilk maçını 3-2 kazanmayı başaran Galatasaray, sahasında konuk edeceği Molde'yi mağlup etmesi ya da berabere kalması halinde adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
Sarı kırmızılı temsilcimiz, rakibine tek farklı mağlup olması halinde uzatmalara gidilecek. Molde'nin 2 ya da daha farklı galibiyetlerinde ise tur atlayan taraf Norveç ekibi olacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem, Torreira, Olivieira, Barış Alper, Mertens, Icardi.
GALATASARAY MOLDE BİLETLERİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Galatasaray Molde Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçının biletleri geçtiğimiz gün itibariyle satışa sunuldu.