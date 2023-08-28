Galatasaray Molde rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? GS Molde maçı yayıncı kanalı... - Galatasaray Haberleri

Galatasaray Molde rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? GS Molde maçı yayıncı kanalı... - Galatasaray Haberleri

Galatasaray Molde play-off rövanş maçı için artık nefesler tutuldu. Zalgiris Vilnius ve Olimpija Ljubjana gibi takımları eleyerek play-offlara kalan Cimbom, Molde'yi de geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. İşte, Galatasaray Molde maçı saati, yayıncı kanalı ve sarı kırmızılıların muhtemel 11'i hakkında bilgiler...

3 Şurada Paylaş!









GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Eşleşmenin ilk maçını 3-2 kazanmayı başaran Galatasaray, sahasında konuk edeceği Molde'yi mağlup etmesi ya da berabere kalması halinde adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

Sarı kırmızılı temsilcimiz, rakibine tek farklı mağlup olması halinde uzatmalara gidilecek. Molde'nin 2 ya da daha farklı galibiyetlerinde ise tur atlayan taraf Norveç ekibi olacak.