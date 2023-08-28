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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Molde rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? GS Molde maçı yayıncı kanalı... - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Molde rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş turu için beklenen tarih geldi çattı. Bu yıl ülkemizi söz konusu turlarda temsil eden son şampiyon Galatasaray, turnuvaya katılmak için son maçında Molde'yi konuk ediyor. İlk maçta rakibinin 3-2 mağlup eden sarı kırmızılı temsilcimiz, 3 yıllık devler ligi özlemine son vermek istiyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 10:47 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:47
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        Galatasaray Molde play-off rövanş maçı için artık nefesler tutuldu. Zalgiris Vilnius ve Olimpija Ljubjana gibi takımları eleyerek play-offlara kalan Cimbom, Molde'yi de geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. İşte, Galatasaray Molde maçı saati, yayıncı kanalı ve sarı kırmızılıların muhtemel 11'i hakkında bilgiler...

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        MOLDE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

        Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesine sahne olacak Galatasaray Molde maçı, 29 Ağustos Salı günü TSİ 22:00'de oynanacak.

        Zorlu karşılaşma dijital medya kuruluşu Exxen'den canlı yayınlanacak.

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        GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

        Eşleşmenin ilk maçını 3-2 kazanmayı başaran Galatasaray, sahasında konuk edeceği Molde'yi mağlup etmesi ya da berabere kalması halinde adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

        Sarı kırmızılı temsilcimiz, rakibine tek farklı mağlup olması halinde uzatmalara gidilecek. Molde'nin 2 ya da daha farklı galibiyetlerinde ise tur atlayan taraf Norveç ekibi olacak.

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        GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

        Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem, Torreira, Olivieira, Barış Alper, Mertens, Icardi.

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        GALATASARAY MOLDE BİLETLERİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Galatasaray Molde Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçının biletleri geçtiğimiz gün itibariyle satışa sunuldu.

        İŞTE GALATASARAY'IN RESMİ AÇIKLAMASI

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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