Galatasaray, Monaco maçı için Fransa'ya gitti!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda Monaco ile oynayacağı maç için özel uçakla Fransa'nın Nice kentine doğru hareket etti.
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda Monaco ile oynayacağı maç için Fransa'ya gitti.
Müsabakanın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde tamamlayan Galatasaray, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Fransa'nın Nice kentine hareket etti.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun da bulunduğu kafilede sakatlıkları olan oyuncular Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Wilfried Singo yer almadı.