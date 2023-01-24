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Galatasaray Nef: 100 - Limoges: 73 | MAÇ SONUCU

Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Limoges'i 100-73'lük skorla mağlup etti

Galatasaray Nef: 100 - Limoges: 73 | MAÇ SONUCU
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Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'ndaki ilk maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi Limoges'u 100-73 yendi.

Müsabakanın başında Caloiaro ve McGee ile sayı bulan sarı-kırmızılılar, 2. dakikada 7-2 üstünlük kurdu. Rakibinin 12-0'lık seri yakalamasına engel olamayan Galatasaray, 5. dakikayı 14-7 geride geçti. Sonrasında iyi savunma yapan ve oyunun kontrolünü ele geçiren sarı-kırmızılı ekip, Ristic'in 9. dakikadaki 3 sayılık basketiyle öne geçti: 20-18. Ancak ilk çeyrek 20-20 eşitlikle sona erdi. Galatasaray'da Ristic, Caloiaro ve McGee'nin skor ve ribaunt performansları ön plana çıktı.

İkinci periyodun başında rakibinin alan savunmasına iyi hücum eden Galatasaray Nef, ilk 1,5 dakikada 8-0'lık seri yakaladı. İyi oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, 19. dakikanın sonunda 14 sayılık (46-32) üstünlük kurdu. "Cimbom", mücadelenin devre arasına da 48-37 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da iyi başlayan Galatasaray, 25. dakikayı 20 sayı farkla (62-42) önde geçti. Bir dakika sonra Caloiaro'nun serbest atıştan bulduğu basketlerle farkı 22 sayıya (64-42) çıkaran sarı-kırmızılı ekip, periyodu da 73-55 önde tamamladı.

Son çeyrekte farkın erimesine izin vermeyen Galatasaray Nef, parkeden 100-73 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekipte ilk maçına çıkan yeni transfer Russell, 20 sayıyla maçın en skoreri oldu. Caloiaro ve Ristic 18'er, McGee 14, Ennis 12 sayıyla galibiyette önemli rol aldı.

Konuk takımda ise Kyzlink 16 sayı ile takımının en skoreri oldu.

Mücadeleyi Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, futbol takımı teknik direktörü Okan Buruk, futbolcu Lucas Torreira, eski futbolculardan Arda Turan da salonda izledi.

Galatasaray Nef bir önceki aşamada Hapoel Holon, Ooestende ve Legia Varşova'nın yer aldığı grubu 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgiyle ilk sırada tamamlamıştı. Limoges ise F Grubu'nu üçer galibiyet ve beraberlik sonunda 3. sırada tamamlayarak son 16 turuna kalmıştı.

Son 16 turu maçları 22 Mart'ta sona erecek ve gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, çeyrek finale kalacak.

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