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        Haberler Spor Transfer Galatasaray, Nelsson'un ayrılığını açıkladı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Nelsson'un ayrılığını açıkladı!

        Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını ve satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Roma'ya kiralandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 00:51 Güncelleme: 04.02.2025 - 01:07
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        G.Saray, Nelsson'un ayrılığını açıkladı!
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        Galatasaray, Victor Nelsson'un İtalya ekibi Roma'ya satın alma opsiyonlu kiralandığını açıkladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson’un sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatılmış olup, futbolcumuzun 2024-2025 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda AS Roma S.r.L. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, AS Roma S.r.L., kulübümüze 500.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 10.000.000 EUR'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.000 EUR tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır." ifadelerine yer verildi.

        GALATASARAY PERFORMANSI

        Galatasaray, 2026 yaşındaki savunma oyuncusunu 2021 yılında kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takımda 144 maçta süre bulan Danimarkalı savunma oyuncusu 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

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