Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi A Grubu ikinci haftasında Fransız devi Paris Saint-Germain ile karşılaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçını Belçika deplasmanında Club Brugge ile oynayan Galatasaray rakibi ile golsüz berabere kaldı. Paris Saint-Germain ise ilk maçta grubun güçlü ekiplerinden Real Madrid'i evinde 3-0 yendi.

Galatasaray - PSG maçı, Habertürk Spor editörleri Oğuzhan Genç ve Ahmet Selim Kul'un canlı anlatımıyla HT Stüdyo'da...

GALATASARAY - PSG

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Szymon Marciniak

SAAT: 22.00

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Falcao

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

PSG: Keylor Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Gueye, Marquinhos, Verratti, Sarabia, Icardi, Di Maria

TEKNİK DİREKTÖR: Thomas Tuchel

PSG'DE YILDIZLAR YOK

Paris ekibinde Galatasaray ile oynayacak maç öncesi kart cezası bulunan Brezilyalı yıldız Neymar'ın yanı sıra sakatlıkları nedeniyle Uruguaylı forvet Edinson Cavani, Alman orta saha oyuncusu Julian Draxler, Alman stoper Thilo Kehrer ve Fransız sağ bek Colin Dagba, kafileye dahil edilmedi.

Öte yandan Galatasaray'dan yapılan açıklamada, sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen Lemina'nın, PSG karşılaşmasının kadrosunda yer almıyor.

281. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında 281. karşılaşmasında... Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 280 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 107 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 74 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 376 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 414 gole engel olamadı.

FRANSIZ TAKIMLARIYLA 18. MAÇ

Galatasaray, Fransa temsilcileriyle yaptığı 17 maçta 6 galibiyet alırken, 7 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım bu ülke takımlarına karşı 4 maçı berabere tamamladı. Fransız ekiplerine 19 gol atan Galatasaray, kalesinde 28 gol gördü. Galatasaray, PSG ile tarihinde 4 maç yaparken, rakibine karşı ikişer galibiyet ve yenilgi aldı.

İki takım ilk kez 1996-1997 sezonunda Kupa Galipler Kupası'nda karşı karşıya geldi. İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 4-2 kazanan sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki karşılaşmadan 4-0 mağlup ayrıldı.

Galatasaray ile PSG 2000-2001 sezonunda bu sefer UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip oldu. Sarı-kırmızılı ekip, evindeki ilk karşılaşmayı şu an teknik heyette görev yapan Ümit Davala'nın golüyle 1-0 kazandı. Galatasaray, deplasmandaki mücadelede ise rakibine 2-0 yenildi.

EVİNDE YENİLMİYOR

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada yenilmezlik serisi 13 maç oldu. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda 20 Ekim 1999'da İngiltere'nin Chelsea takımına sahasında 5-0 yenilen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 13 iç saha müsabakasını da kaybetmedi. Bu süreçte 9 galibiyet alan Galatasaray, 4 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 13 maçlık iç sahada yenilmezlik serisi, 19 Mart 2002'deki Barcelona karşılaşmasıyla sona erdi.

GALATASARAY GALİBİYETE HASRET

Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemlerde adeta galibiyeti unuttu. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı son 27 karşılaşmada sadece iki kez taraftarına galibiyet sevinci yaşattı. Galatasaray, 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 27 Avrupa kupası müsabakasında rakiplerine iki kez üstünlük kurabildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2014-2015 sezonunda Anderlecht, Arsenal ve Borussia Dortmund ile aynı grupta yer alan sarı-kırmızılılar, o sezon galibiyet sevinci yaşayamazken, grubu 5 yenilgi ve bir beraberlikle noktaladı.

Juventus maçı sonrası Avrupa'da 10 maçta galibiyet yaşayamayan sarı-kırmızılılar, 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında Benfica'yı İstanbul'da 2-1 mağlup ederek bu şanssızlığına son verdi. Benfica maçı sonrası yine Avrupa'da istediği sonuçlara ulaşamayan Galatasaray, sonraki 7 müsabakada galibiyet yüzü göremedi.

Avrupa kupalarındaki galibiyet hasretini geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçındaki Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek noktalayan sarı-kırmızılı takım, bu sonucun ardından yine kötü sonuçlara imza attı. Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 karşılaşmada bir beraberlik alıp, 4 kez mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından Avrupa Ligi'nde iki karşılaşmaya çıkan Galatasaray, birer beraberlik ve yenilgiyle Avrupa defterini kapattı.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarındaki son 27 maçında iki kez kazanırken, 16 defa mağlup oldu. Galatasaray, söz konusu dönemdeki 9 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.