PSV - Galatasaray maçı tarihi merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi ön eleme 2. turun ilk maçında Hollanda'da PSV Eindhoven'a konuk olmaya hazırlanan Galasataray taraftarları maça dair her şeyi merak ediyor. PSV - Galatasaray maçına dair merak edilenleri derledik...



PSV GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Devler Ligi PSV Eindhoven - Galatasaray maçında ilk düdük 20 Temmuz 2021 Salı günü saat 19:00'da çalacak. Philips Stadion Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma Spor Smart ekranlarında yayınlanacak.



GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli, Falcao.