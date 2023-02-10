DEPREMZEDELER İÇİN BÜYÜK DESTEK!



"Nicolo Zaniolo'nun transfer sürecinde İtalya Serie A ekibi Roma ile bir yardım maçı için konuştuklarını aktaran Dursun Özbek, "Bölgeye destek vermek için herkes çaba sarf ediyor. Zaniolo transferi döneminde Roma ile de konuştuk. 'Destek vermek için hazırlık maça yapbilir miyiz?' diye sorduk. Kabul ettiler, tarih tespit ediyoruz. Büyük bir destek sağlayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.