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Depremzedeler için dostluk maçı: Galatasaray Roma maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak?

Ülkemizi derinden yaralayan Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli iki büyük depremin ardından kulüpler de harekete geçti. Son olarak kadrosuna İtalyan yıldız Zaniolo'yu katan Galatasaray, bu kapsamda oyuncuyu transfer ettiği Roma ile bir dostluk maçına hazırlanıyor. İşte, konuyla ilgili detaylar...

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  • Galatasaray Roma maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? GS Roma maçı dostluk maçı tarihi açıklandı mı?

    Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, depremzedeler için Roma ile dostluk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Söz konusu maça dair Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, flaş bir açıklamaya imza attı. İşte, detaylar...
  • Galatasaray Roma maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? GS Roma maçı dostluk maçı tarihi açıklandı mı?

    GALATASARAY ROMA DOSTLUK MAÇI NE ZAMAN?

    Galatasaray ile Roma arasında oynanması planan dostluk maçı ile iligli Galatasaray Başkanı Dursun Özbek şu açıklamalarda bulundu;
  • Galatasaray Roma maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? GS Roma maçı dostluk maçı tarihi açıklandı mı?

    DEPREMZEDELER İÇİN BÜYÜK DESTEK!

    "Nicolo Zaniolo'nun transfer sürecinde İtalya Serie A ekibi Roma ile bir yardım maçı için konuştuklarını aktaran Dursun Özbek, "Bölgeye destek vermek için herkes çaba sarf ediyor. Zaniolo transferi döneminde Roma ile de konuştuk. 'Destek vermek için hazırlık maça yapbilir miyiz?' diye sorduk. Kabul ettiler, tarih tespit ediyoruz. Büyük bir destek sağlayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
  • Galatasaray Roma maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? GS Roma maçı dostluk maçı tarihi açıklandı mı?

    DURSUN ÖZBEK: ÖZEL BİR TURNUVA...

    Özbek, Kulüpler Birliği'nin depremzedelere destek olmak için özel bir turnuva organize edeceğini belirterek, "Kulüpler Birliğinde depremzedelere destek için özel bir turnuva organize etmeyi konuştuk. Lig maçları başlamadan önce bir turnuva düzenlemek istiyoruz." açıklamasında bulundu.
  • Galatasaray Roma maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? GS Roma maçı dostluk maçı tarihi açıklandı mı?

    Konuyla ilgili resmi tarihler belli olur olmaz haberimizde yer alacak...

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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