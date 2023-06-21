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Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Süper Lig'de geçtiğimiz yıl 23. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, bu sezon ülkemizi devler ligi olarak nitelenen Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazanmıştı. Turnuvaya katılmak için 2 eleme turu ve play-offtan çıkması gereken sarı kırmızılıların ilk muhtemel rakibi bugün belli olacak. İşte, Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile ilgili bilgiler...

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  • Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

    Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon için eleme turları başlıyor. Gün itibariyle 2. eleme turunun eşleşmelerinin belli olacağı devler liginde temsilcimiz Galatasaray'ın da muhtemel rakibi belli olacak. İşte, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kura çekimi ve muhtemel rakiplerine ilişkin bilinmesi gerekenler...
  • Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

    ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu kura çekimi bugün saat 14:00'de gerçekleştirilecek. Söz konusu kuranın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz netlik kazanmadı.
  • Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

    GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

    Sarı kırımızılı temsilcimizin muhtemel rakibi; Aris Limassol ya da aşağıdaki 9 eşleşmeden tur atlayan takımlardan biri olacak!

    Astana-Dinamo Tiflis

    Hamrun-Maccabi Haifa

    Zalgiris-Struga

    HJK Helsinki-Larne

    Rakow-Tallinn

    Shamrock-Ön Eleme Turu kazananı

    Hacken-The New Saints

    Olimpija Ljubljana-Valmiera

     

    Urartu-Zrinjski
  • Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

    GALATASARAY'IN ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

    Kura çekimine seri başı olarak katılacak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçları 25-26 Temmuz ve 1-2 Ağustos tarihlerinde çift maç eleme usulüne göre oynanacak.
  • Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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