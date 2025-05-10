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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta evinde karşılaşacağı Kayserispor karşısında en az 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 21:30 Güncelleme: 10.05.2025 - 21:46
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'a konuk oldu.

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        Mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 86'ya çıkardı ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 8 puanlık farkı kordu.

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        ŞAMPİYONLUĞA 1 PUAN UZAKLIKTA!

        Aslan, ligde kalan 3 haftada en az 1 puan alması durumunda 25. şampiyonluğunu ilan edecek. Cimbom gelecek hafta pazar günü Kayserispor'u ağırlayacak.

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        ÜST ÜSTE 7. GALİBİYET

        Sarı-kırmızılılar, Trabzon karşılaşmasıyla resmi maçlardaki galibiyet serisini de 7'ye çıkardı.

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        Cimbom, Süper Lig'de Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor ve Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ve Konyaspor'u mağlup etti.

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