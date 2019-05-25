Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, zaferini kutluyor. Sarı-kırmızılı futbolcular, üstü açık şampiyonluk otobüsüyle Florya'dan Türk Telekom Stadı'na doğru yola çıktı. Futbolcular, tezahürat ve şarkılarla ortalığı inletirken sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük ilgi çekti.
5. YILDIZ GÖNDERMESİ!
Türk Telekom Stadı'nın ortasına kurulan platformda Galatasaray'dan 5. yıldız göndermesi geldi. Sarı-kırmızılılar, platforma 5 yıldız koyarken bir yıldızın içi 25. şampiyonluğa kalan şampiyonluk sayısı kadar boş bırakıldı.
BABEL DE TAKİP EDİYOR!
Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel, şampiyonluk otobüsünde Ryan Donk'un canlı yayını izledi.
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