GS TV frekans bilgileri, Galatasaray şampiyonluk kutlamalarını canlı izlemek isteyen taraftarlar tarafından araştırılıyor. Süper Lig'de 22. kez şampiyon olan Galatasaray, bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlediği etkinlikle kutlama yapıyor. Taraftarın yoğun ilgisinin olduğu kutlamaları GS TV canlı olarak veriyor. İşte GS TV izleme yolu...

GS TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

GS TV, Digiturk platformundan, YouTube ve Galatasaray.com adreslerinden yayın yapıyor. GS Radyo adlı radyo kanalı ile eş zamanlı ortak yayınlar yapmaktadır.

GS TV Türksat frekans bilgisi şöyle: 11676 V 24444 Türksat 42E

GS TV NASIL AYARLANIR?

​GS TV kanalını izleyebilmek için çanak antenin Türksat 3A uydusuna ayarlı olması gerekiyor. Türksat 3A uydusuna dönük çanak anten varsa uydu cihazının kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsü açılmalı.

Uydu adı kısmında "Türksat 3A" seçilmeli. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11676 sayısını girilmeli. Polarizasyon kısmında V (Dikey)seçin. Sembol kısmına 24444 sayısını girilmeli. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçer, bu değer değiştirilmeyebilir.

FEC değeri değiştirilmek istenirse, GS TV yayınının FEC'i 3/4 bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayın izlenebilir.

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