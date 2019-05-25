Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

GS TV canlı yayın izle! GS TV frekans bilgileri

GS TV, bu akşamki 22. Süper Lig şampiyonluk kutlamaları için taraftarlar tarafından araştırılıyor. Türk Telekom Stadyumu'ndaki kutlamalara en az 50 bin taraftarın katılması beklenirken, Türk Telekom Stadyumu'na gidemeyen taraftarlar da kutlamayı GS TV üzerinden canlı izleyebiliyor. Peki GS TV canlı yayın nasıl izlenir?

GS TV

GS TV frekans bilgileri, Galatasaray şampiyonluk kutlamalarını canlı izlemek isteyen taraftarlar tarafından araştırılıyor. Süper Lig'de 22. kez şampiyon olan Galatasaray, bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlediği etkinlikle kutlama yapıyor. Taraftarın yoğun ilgisinin olduğu kutlamaları GS TV canlı olarak veriyor. İşte GS TV izleme yolu...

GS TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

GS TV, Digiturk platformundan, YouTube ve Galatasaray.com adreslerinden yayın yapıyor. GS Radyo adlı radyo kanalı ile eş zamanlı ortak yayınlar yapmaktadır.

GS TV Türksat frekans bilgisi şöyle: 11676 V 24444 Türksat 42E

GS TV NASIL AYARLANIR?

​GS TV kanalını izleyebilmek için çanak antenin Türksat 3A uydusuna ayarlı olması gerekiyor. Türksat 3A uydusuna dönük çanak anten varsa uydu cihazının kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsü açılmalı.

Uydu adı kısmında "Türksat 3A" seçilmeli. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11676 sayısını girilmeli. Polarizasyon kısmında V (Dikey)seçin. Sembol kısmına 24444 sayısını girilmeli. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçer, bu değer değiştirilmeyebilir.

FEC değeri değiştirilmek istenirse, GS TV yayınının FEC'i 3/4 bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayın izlenebilir.

GS TV CANLI İZLE

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray şampiyonluğunu kutluyor! CANLI YAYIN (GS şampiyonluk kutlaması)
FUTBOLGalatasaray otobüsü stada ulaştı!
Son dakika! Valbuena, Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı
FUTBOLValbuena ayrılığı açıkladı!
Abdullah Avcı adım adım Beşiktaş'a!
FUTBOLAdım adım Abdullah Avcı!
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri... Bir isim daha yuvaya dönüyor!
FUTBOLEmre'den sonra o da dönüyor!
Fenerbahçe’nin yeni transferi Allahyar Sayyadmanesh kimdir? ‬Adı nasıl Allahyar oldu?‬
FUTBOLAllahyar Sayyadmanesh kimdir?
Arda Turan Galatasaray'a dönecek mi?
FUTBOLArda Turan Galatasaray'a dönecek m?
Fenerbahçe'den UEFA açıklaması
FUTBOLFenerbahçe'den UEFA açıklaması: Men cezası...
Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Şampiyonlar Ligi golcüsü!..
FUTBOLŞampiyonlar Ligi golcüsü!
Süper Lig'de kritik pazar
FUTBOLSüper Lig'de kritik pazar
Serdar Ali Çelikler'den Emre Belözoğlu yorumu: Alem buysa kral kavga
FUTBOL"Alem buysa kral kavga"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X