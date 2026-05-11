Gelecek yıl 32 ilde olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 25 Nisan'da Şanlıurfa'da başladı. Festival, 15 Kasım'da Adana'da sona erecek. Festivalin düzenleneceği 26 ilin toplam; 360.076 km²'lik alanı, Türkiye yüzölçümünün % 46'sına denk geliyor. Bu illerde yaşayan 59.826.303 kişi ise Türkiye nüfusunun % 70'ini oluşturuyor. Bu özelliklerinin yanı sıra sergilerden; gastronomiye kadar birçok kalemde düzenlenen etkinlikleriyle dünyanın en büyük festivali olan Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne bu yıl yeni iller eklendi. Önümüzdeki yıl ekleneceklerle birlikte festivalin düzenleneceği il sayısı 32'ye çıkarılacak.