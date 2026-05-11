        Galatasaray şampiyonluk kutlaması programı tarihi: Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, kupayı ne zaman kaldıracak?

        Galatasaray şampiyonluk kutlaması programı: Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman?

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda ulaştığı 26. şampiyonluğunu görkemli bir organizasyonla kutlamaya hazırlanıyor. Antalyaspor karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle bitime haftalar kala mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı ekipte gözler şimdi kutlama programına çevrildi. Taraftarlar "Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Galatasaray kupayı ne zaman kaldıracak?" sorularına yanıt ararken, yönetimin hazırladığı dev organizasyonun detayları merak konusu oldu. İşte Galatasaray şampiyonluk kutlaması programı tarihi...

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 12:37 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig’de tarih yazan Galatasaray, üst üste 4. kez şampiyon olarak 26. kupasını müzesine götürmeye hazırlanıyor. RAMS Park’ta Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan eden sarı-kırmızılılarda kutlama heyecanı başladı. Binlerce taraftarın katılması beklenen dev şampiyonluk gecesi için geri sayım sürerken, "Galatasaray kutlamaları ne zaman yapılacak?" ve "Kupa töreni hangi kanalda yayınlanacak?” soruları futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. İşte bilgiler...

        GALATARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI VE KUPA TÖRENİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

        2025-2026 sezonunu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray’da kupa töreni için beklenen haber geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sarı-kırmızılı ekibin kupa töreninin 13 Mayıs Çarşamba günü yapılmasına resmi onayı verdi.

        KUTLAMALAR RAMS PARK'TA!

        Galatasaray, toplamda 26., üst üste ise 4. şampiyonluğunu Rams Park’ta taraftarlarıyla birlikte kutlayacak. Edinilen bilgilere göre kutlama programının detayları şu şekilde şekilleniyor:

        Üstü Açık Otobüsle Şehir Turu: Futbolcuların, geleneksel hale geldiği üzere Galatasaray Lisesi’nden üstü açık otobüsle hareket ederek TEM otoyolu üzerinden stadyuma geçmesi planlanıyor.

        Stada Varış: Takımın saat 18:00 sularında Rams Park’ta olması bekleniyor.

        Tören Başlangıcı: Kupa töreni ve kutlamaların, kulübün kuruluş yılına atıfla saat 19:05’te başlaması hedefleniyor.

        GÖRSEL ŞÖLEN HAZIRLIĞI

        Stadyumda gerçekleştirilecek törende drone gösterileri, havai fişek şovları ve DJ performansları yer alacak. Önceki yılların aksine, tören süresini uzatmamak adına bu yıl konser programının sınırlı tutulabileceği veya sanatçı katılımının olmayabileceği belirtiliyor.

        Kutlamaların detaylarına ilişkin bugün valilik ve emniyet güçleriyle bir toplantı daha gerçekleştirilecek. Güvenlik önlemlerinin netleşmesinin ardından planın %99 oranında bu şekilde uygulanması bekleniyor. Galatasaray camiası, Çarşamba günü 26. şampiyonluk kupasını havaya kaldırarak bu tarihi başarıyı taçlandırmaya hazırlanıyor.

        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Yem makinesinde can verdi
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        G.Saray'dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        İstanbul'da jet ski faciası! Can kaybı var!
        Likya Yolu'nda şakayık zamanı! Koparmanın cezası 699 bin TL
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Pişmanlık itirafı
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        Tüketen mi kurtaran mı?
