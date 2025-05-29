Galatasaray, sezonun son maçına hazır!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Başakşehir'i ağırlayacak olan Galatasaray, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktiksel organizasyon çalışmaları yaptı.

Galatasaray-RAMS Başakşehir karşılaşması, yarın saat 20.00'de başlayacak.