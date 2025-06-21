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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi Dikran Gülmezgil vefat etti - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi Dikran Gülmezgil vefat etti

        Galatasaray Kulübü'nün eski yöneticisi ve mevcut Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyesi Dikran Gülmezgil hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 09:41 Güncelleme: 21.06.2025 - 09:55
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        Galatasaray'ın acı günü
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        Galatasaray yönetim kurulu eski üyesi, Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyesi Dikran Gülmezgil vefat etti.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 13642 sicil numaralı üyesi, eski yönetim kurulu üyemiz, Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyemiz Dikran Gülmezgil'in vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze sayısız hizmetleri olan Dikran Gülmezgil'i kaybetmenin acısını derinden yaşıyor, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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