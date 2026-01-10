Galatasaray, Süper Kupa'da üst üste 2. kez kaybetti!

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçta etkili bir performans sergileyemeyen sarı-kırmızılı takım, 28. dakikada Mattao Guendouzi, 48. dakikada ise Jayden Oosterwolde'nin gollerine engel olamadı.

Mücadelede net gol pozisyonu üretmekte zorlanan Galatasaray, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve şampiyonluğu rakibine kaptırdı.

Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan üst üste ikinci Turkcell Süper Kupa finalinde de kazanamadı.

2024 Süper Kupa'da aynı statta Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonu için yapılan mücadelede Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi.

SÜPER KUPA'DA F.BAHÇE İLE 8. RANDEVUDA 4. KEZ MAĞLUP

Galatasaray, 1965-1966 sezonundan bu yana "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası", son yıllarda da "Süper Kupa" adı altında düzenlenen organizasyonda 8. kez karşılaştığı Fenerbahçe'ye dördüncü kez mağlup oldu.

Altısı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan 3 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki 5. Süper Kupa mücadelesinde sarı-lacivertlier 2. kez kupayı kaldırdı. Galatasaray, 3 şampiyonlukta kaldı.