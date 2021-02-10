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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den suç duyurusu!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde tribünden küfredenlerle ilgili suç duyurusunda bulundu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den suç duyurusu!

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederken maçın başında yaşananlar çok tartışılmıştı. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; seyircisiz oynanması gereken maçta locaların dolu olduğunu ve kendisine küfür ettiklerini iddia eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim savcılığa suç duyurusunda bulundu. Terim’in avukatı Dr. Rezan Epözdemir bugün Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesini verdi.

Dilekçede Fenerbahçe Kulübü'nün TFF'ye başvurusu üzerine 150 kadar sağlık çalışanının stada alınmasına karar verildiği belirtilirken buna karşın statta bini aşkın kişinin bulunduğu ve bazı şüphelilerin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolculara küfrettiği kaydedildi.

Dilekçede küfreden kişiler için "Tüm spor müsabakalarında son zamanlarda artan şiddet ve düzensizliklerin önüne geçilmesinin zaruri olduğu ve bu doğrultuda hukuka aykırı eylemi gerçekleştiren kişilerin emsal mahiyette cezalandırılması gerektiği aşikardır” ifadeleriyle ceza verilmesi istendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamalarda, "Seyircisiz oynadığımızı biliyoruz ama bayağı seyirci var. Takımımıza çıkarken küfürler... Galatasaraylı futbolculara, hocalara küfür... Kimsenin hakkı yok" demişti.

İşte Terim'in şikayet dilekçesi:

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