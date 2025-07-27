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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi hayalimiz var - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi hayalimiz var

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-1 kazandıkları Strasbourg maçının ardından iddialı açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istediklerini belirten Buruk, "Şampiyonlar Ligi hayalimiz var. Ligde taraftarlarımızı hep mutlu ediyoruz ama hepimizin Avrupa hayali var. Bu hayalin peşinden koşacağız" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 00:11 Güncelleme: 27.07.2025 - 00:11
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        "Şampiyonlar Ligi hayalimiz var"
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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Strasbourg'u 3-1 mağlup ettikleri hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedeflediklerini belirten Buruk, yeni transferlerin de takıma katılmasıyla sezona en iyi şekilde başlayacaklarını söyledi.

        "HEPİMİZİN AVRUPA HAYALİ VAR"

        Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

        "Galatasaray taraftarları bizden Avrupa'da başarı bekliyor. Bizim de bu hayalimiz var. Şampiyonlar Ligi hayalimiz var. Sezona iyi başladık. İnşallah transferlerimizi de en doğru şekilde hızlıca bitirip, en hazır halde hem lige, hem Şampiyonlar Ligi'ne başlayacağız. Ligde taraftarlarımızı hep mutlu ediyoruz ama hepimizin Avrupa hayali var. Bu hayalin peşinden koşacağız"

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