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        Galatasaray Trabzonspor'a hazır!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 18:33 Güncelleme: 09.05.2025 - 18:33
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        Galatasaray Trabzonspor'a hazır!
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        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında yarın saat 19.00’da Trabzonspor’a konuk olacak.

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