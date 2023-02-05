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Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Lider Galatasaray, bu akşam Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki derbide Trabzonspor'u konuk edecek. Ligdeki son 11 maçından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, bordo-mavilileri mağlup etmesi durumunda galibiyet serisi rekorunu egale edecek. Zorlu viraj öncesinde tam kadro olan Galatasaray'da Okan Buruk da ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Trabzonspor maçı muhtemel 11'i

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HABERTURK.COM / AA
  • Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek. Nef Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
  • Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Ligde çıktığı 21 müsabakada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 51 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider başladı.
  • Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Süper Lig'de oynadığı 21 maçın 11'ini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 5'ini kaybeden Trabzonspor ise hanesine 38 puan yazdırdı. Bordo-mavili takım, 23. hafta öncesinde averajla 6. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maç golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.
  • Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    TAM KADRO

    Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Sarı-kırmızılı takım, bordo-mavili takım ile oynayacağı maça tam kadro çıkacak.
  • Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Öte yandan Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında olan Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.
  • Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    ICARDI SON 7 MAÇTA 7 GOL ATTI

    Galatasaraylı taraftarların gözü, Trabzonspor maçında da Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'de olacak. Yıldız futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği son 7 karşılaşmada 7 kez ağları havalandırarak takımının gol yollarındaki en önemli kozu oldu. Süper Lig'de 9'u ilk 11'de olmak üzere 11 müsabakada forma giyen Icardi'nin toplamda ise 8 golü bulunuyor.
  • Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    LİGDEKİ GALİBİYET SERİSİ REKORU EGALE EDİLEBİLİR

    Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasını kazanması halinde Süper Lig tarihindeki galibiyet serisi rekorunu egale edecek.
  • Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Süper Lig'deki son 11 maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, Bitexen Giresunspor ve HangiKredi Ümraniyespor'u yenen Galatasaray, Trabzonspor karşısında da üç puanla ayrılması halinde üst üste 12. galibiyetini alacak.
  • Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Sarı-kırmızılı takım, böylece lig tarihinde Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunun son 9 ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftasındaki maçlarını kazanarak elde ettiği galibiyet serisi rekorunu egale edecek.
  • Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Mustafa Denizli'nin bu alandaki rekoruna ortak olacak.
  • Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    MUHTEMEL 11

    FERNANDO MUSLERA
  • Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    SACHA BOEY
  • Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    VICTOR NELSSON
  • Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    ABDÜLKERİM BARDAKCI
  • Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    LEO DUBOIS
  • Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    LUCAS TORREIRA
  • Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    SERGIO OLIVEIRA
  • Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    BARIŞ ALPER YILMAZ
  • Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    DRIES MERTENS
  • Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    KEREM AKTÜRKOĞLU
  • Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

    MAURO ICARDI

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