ICARDI SON 7 MAÇTA 7 GOL ATTI

Galatasaraylı taraftarların gözü, Trabzonspor maçında da Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'de olacak. Yıldız futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği son 7 karşılaşmada 7 kez ağları havalandırarak takımının gol yollarındaki en önemli kozu oldu. Süper Lig'de 9'u ilk 11'de olmak üzere 11 müsabakada forma giyen Icardi'nin toplamda ise 8 golü bulunuyor.