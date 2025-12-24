Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Galatasaray transferde frene bastı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray transferde frene bastı!

        Galatasaray devre arası transfer döneminde aceleci davranmayacak. Sarı-kırmızılılar, 21 Ocak'taki Atletico Madrid maçının gidişatına göre hareket edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 10:37 Güncelleme: 24.12.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray transferde frene bastı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray transferde temkinli ilerliyor. Devre arasında dört takviye planlayan Galatasaray, ocak ayında aceleci davranmayacak.

        Yaz transfer döneminde mali açıdan tarihe geçen üç transfer yapan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’ndeki Atletico Madrid maçını kritik viraj olarak görüyor.

        Başkan Dursun Özbek’in, kış transfer döneminde izlenecek yol haritası konusunda aceleci davranmadığı ve süreci çok yönlü değerlendirdiği öğrenildi.

        Sarı-kırmızılılarda devre arası için bütçenin önemli bölümü 6 numara takviyesine ayrılmış durumda.

        Kalan bölgeler için ise yüksek maliyetli isimler yerine genç ve kiralık oyuncular gündemde.

        REKLAM

        Başkan Özbek’in, Şampiyonlar Ligi’ndeki Atletico Madrid maçını kritik viraj olarak gördüğü öğrenildi.

        Devler Ligi’nde ilerleyen turlara kalmak isteyen Galatasaray, İspanyol rakibini mağlup etmesi durumunda transferde gaza basacak.

        Öte yandan UEFA’nın Finansal Fair Play kriterleri de karar sürecinde belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

        Galatasaray yönetiminin olası yaptırımlara kapı aralamamak adına UEFA kriterlerine tam uyum gözeterek hareket edeceği ve bu çerçevede transfer stratejisinin şekilleneceği ifade ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        "Haksız fiyat artışına kesinlikle izin verilmeyecek"
        "Haksız fiyat artışına kesinlikle izin verilmeyecek"
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar