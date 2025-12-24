Galatasaray transferde frene bastı!

Galatasaray transferde temkinli ilerliyor. Devre arasında dört takviye planlayan Galatasaray, ocak ayında aceleci davranmayacak.

Yaz transfer döneminde mali açıdan tarihe geçen üç transfer yapan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’ndeki Atletico Madrid maçını kritik viraj olarak görüyor.

Başkan Dursun Özbek’in, kış transfer döneminde izlenecek yol haritası konusunda aceleci davranmadığı ve süreci çok yönlü değerlendirdiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılılarda devre arası için bütçenin önemli bölümü 6 numara takviyesine ayrılmış durumda.

Kalan bölgeler için ise yüksek maliyetli isimler yerine genç ve kiralık oyuncular gündemde.

Başkan Özbek’in, Şampiyonlar Ligi’ndeki Atletico Madrid maçını kritik viraj olarak gördüğü öğrenildi.

Devler Ligi’nde ilerleyen turlara kalmak isteyen Galatasaray, İspanyol rakibini mağlup etmesi durumunda transferde gaza basacak.

Öte yandan UEFA’nın Finansal Fair Play kriterleri de karar sürecinde belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

Galatasaray yönetiminin olası yaptırımlara kapı aralamamak adına UEFA kriterlerine tam uyum gözeterek hareket edeceği ve bu çerçevede transfer stratejisinin şekilleneceği ifade ediliyor.