Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Ligin ikinci yarısına 6-0'lık Ankaragücü galibiyetiyle başlayan ve moral depolayan Galatasaray'da taraftarlar yönetime transfer için tepkide bulunurken gözler bu bölgeye yapılacak takviyelere döndü. Sarı-kırmızılılara müjdeli haber de Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş'tan geldi.
Maç sonrasında basın toplantısında açıklamalar yapan Şaş, "2 forvet transferi yapacağız" diyerek taraftarın gönlüne su serperken gözler de gelecek yıldız isimlere çevrildi. İşte Galatasaray'da 150 gündür beklenen santrfor transferiyle ilgili yaşanan gelişmeler...
Alan Carvalho ile prensipte anlaşmasına rağmen bir adet santrfor takviyesi daha yapmak isteyen Galatasaray'da bir süredir girişimler yapılan Benjamin Tetteh'de Sparta Prag'la anlaşma sağlandı.
Ganalı futbolcuyu ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralamak istese de bu talebi Çek kulübü tarafından kabul görmeyen Sarı-Kırmızılıların bonservis konusunda anlaşma sağlandığı ve futbolcunun menajeriyle son pürüzlerin halledilmeye çalışıldığı öğrenildi.
Gana basınında çıkan habere göre Premier Lig'den Wolverhampton ve Everton, Sparta Prag ile 7,5 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında anlaşmıştı. Haberde Galatasaray'ın da bu bedeli ödemeyi kabul ettiği bildirildi.
Haberde ayrıca Tetteh'in menajeri Sascha Empacher'in Galatasaray yetkilileriyle son görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi.
Fatih Terim'in çok istediği genç oyuncu için kıran kırana pazarlık sürerken transferin birkaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor.
ALAN'DA "BEKLE GÖR" TAKTİĞİ, DEMBA BA HAZIR KITA
Galatasaray, transferi yılan hikayesine dönen Alan Carvalho'dan ise vazgeçmiş değil. Çin ekibi ve Brezilyalı oyuncu tarafından sürekli yeni talepler gelirken Galatasaraylı idarecilerin son teklifini iletip beklemeye geçtiği öğrenildi. Bu nedenle de Alan konusunda mevcut teklifin dışına kesinlikle çıkılmayacak.
Galatasaraylı kurmayların bu hafta içerisinde Alan transferini bitirmesi ve resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
Bir süredir bekletilen Demba Ba ise diğer isimlere göre gelişecek. Bu üç isim arasında en son alternatif olarak bakılan Senegalli yıldız, Sarı-Kırmızılı takımdan haber bekliyor.
ÇİN'DEN PATO PİYANGOSU
Santrfor takviyesi için sadece bu isimlere bağlı kalmak istemeyen ve geniş çaplı girişimlerde bulunan Galatasaray'a Çin'den piyango çıkabilir! Çin'de yanlış ilaç pazarlamasının sonucunda Tianjin Quanjian'ın sahibi olduğu şirketin sahibi Shu Yuhui ve 17 yöneticisi gözaltına alınmasını, Çin Futbol Federasyonu'nun kulübün lisansını iptal etmesi ve kulübün idaresinin şehrin yerel yönetimine devredilmesi izlemişti. Kulübün logosu ve ismi değiştirilirken Brezilyalı golcü Alexandre Pato'nun da ayrılmak istediği öğrenildi!
Galatasaray'ın bugüne kadar birçok kez radarına giren Alexandre Pato konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Forvet konusunda sene başından beri yaşanan krizi yıldız bir isimle kökten bitirmeyi hedefleyen yönetimin Pato ve kulübü ile anlaşmak üzere olduğu öne sürüldü.
Sarı-Kırmızılılar, Pato gibi ünlü bir yıldızı kadrosuna katıp hem taraftarını coşturmak hem de rakiplerine gözdağı vermek istiyor. Bu nedenle de kulübü ile 2019 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Pato için başkan Mustafa Cengiz'in tüm şartların zorlanmasını istediği bildirildi.
MENAJERLERDEN PENARANDA ÖNERİSİ
Bu gelişmelerin dışında Galatasaray'ın gündemine İngiltere'den sürpriz bir isim geldi. Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan ve bu ay başında iyileşerek sahalara dönen Adalberto Penaranda'nın menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği öğrenildi.
Avrupa'ya Udinese ile adım atan, Granada'da gösterdiği performansın ardından aynı ailenin sahibi olduğu Premier Lig ekiplerinden Watford'un yolunu tutan Penaranda, Ocak 2018'de ağır bir sakatlık geçirmiş ve yaklaşık 150 gün sahalardan uzak kalmıştı. Bu ay başında sakatlığını atlatan 21 yaşındaki futbolcu, FA Cup'taki Woking maçına 11'de başladı ve 72 dakika süre aldı.
Hücumun hemen hemen her bölgesinde forma giyebilen genç futbolcunun kulübündeki şişkin kadro nedeniyle kiralanacağı öğrenilirken menajeri Penaranda'yı Galatasaray'a önerdi. Meksika'dan Club America'nın da peşinde olduğu futbolcu için Fatih Terim'in raporunun beklendiği öne sürüldü.
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