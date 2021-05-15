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Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı CANLI YAYIN

Galatasaray, Süper Lig'in 42. ve son haftasında Helenex Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, son maçta şampiyon olabilmesi için Göztepe-Beşiktaş maçının sonucunu bekleyecek. Fatih Terim'in öğrencileri, ligde son 5 maçını kazanırken 8 karşılaşmada mağlup olmadı

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı CANLI YAYIN

Galatasaray, Süper Lig'in 42. ve son haftasında sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR

STAT: Türk Telekom Stadı
HAKEM: Cüneyt Çakır
VAR: Mete Kalkavan
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN Sports 2

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil Dervişoğlu
YEDEKLER: Okan, Şener, Etebo, Oğulcan, Kerem, Ömer, Luyindama, Mostafa, Emre Kılınç, Feghouli
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Mallan, Wallace, Hadebe, Tetteh, Fofana, Semih, Hafez, Chebake, Zeki, Adem
YEDEKLER: Abulsamed, Acquah, Umut, Aly, Doğukan, Ahmed, Eric, Mustafa, Kuiblay, Bülent
TEKNİKDİREKTÖR: İrfan Buz

Ligde son hafta deplasmanda Yukatel Denizlispor'u yenen sarı-kırmızılı ekip, lider Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e, ikinci Fenerbahçe'nin de Demir Grup Sivasspor'a yenilmesiyle zirvenin ortağı oldu.

Geride kalan 41 haftada 39 müsabakaya çıkan Galatasaray, 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Son haftaya 81 puanla giren sarı-kırmızılılar, averajla lider Beşiktaş'ın arkasında ikinci sırada bulunuyor.

Bu sezon 39 müsabakada 10 galibiyet, 15 beraberlik ve 14 yenilgi yaşayan Helenex Yeni Malatyaspor ise 45 puan topladı ve son hafta öncesi ligde kalmayı garantiledi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan maçı 1-0 Galatasaray kazanmıştı.

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AYRINTILI PUAN DURUMU

ŞAMPİYOLUK İÇİN KULAKLAR İZMİR'DE

Son haftaya lider Beşiktaş'ın averajla gerisinde giren Galatasaray, şampiyonluk için İzmir'den gelecek haberi bekleyecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Malatya temsilcisini konuk edecek. Aynı saatte başlayacak müsabakada ise Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki ikili averajda eşitlik bulunurken, +2 genel averaj farkıyla siyah-beyazlılar liderlik koltuğunda oturuyor. Şampiyonluk hesapları yapan sarı-kırmızılı ekibe, sadece maçını kazanması yetmiyor.

Beşiktaş, Göztepe deplasmanında yenilmesi halinde Fatih Terim'in öğrencilerine şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak. Siyah-beyazlılar İzmir'den 1 puanla dönerse sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor maçını kazanması gerekecek. Beşiktaş, Göztepe'yi yenerse Galatasaray'ın şampiyon olması için rakibini genel averajda geçmesi gerekiyor.

MAÇ İÇİN 2 GÜN ÖNCE KAMPA GİRDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sezon ilk kez takımını kampa aldı. Sezon başından bu yana kamp sistemi uygulamayan tecrübeli teknik adam, şampiyonluk düğümünün çözüleceği son hafta öncesi sarı-kırmızılı ekibi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa soktu.

SON 5 MAÇINI KAZANDI, 8 MAÇTA YENİLMEDİ

Süper Lig'de çıktığı son 5 maçı kazanan Galatasaray, son 8 müsabakada ise mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde son yenilgisini 32. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde yaşayan ve 33. haftayı bay geçen sarı-kırmızılı ekip, 34. haftada Fatih Karagümrük ile berabere kaldı. Sonraki hafta Göztepe'yi mağlup eden Galatasaray, 36. haftada Trabzonspor ile yenişemedi.

Sarı-kırmızılılar, daha sonra üst üste Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor maçlarından galibiyetle ayrıldı.

Son 8 lig maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Galatasaray, bu süreçte 2 puan gerisinde olduğu Fenerbahçe'nin 2 puan önüne geçerken lider Beşiktaş ile arasındaki 6 puanlık farkı kapattı ve zirvenin ortağı oldu.

LİGİN EN AZ GOL YİYENİ VE EN FAZLA GOL ATAN 2. TAKIMI

Süper Lig'in en iyi savunma yapan takımı Galatasaray, en fazla gol atan 2. ekip oldu. Geride kalan 39 müsabakada kalesinde 35 gol gören sarı-kırmızılı ekip, ligde rakiplerine en az gol şansı veren takım olarak dikkati çekti.

Kalesini en iyi savunan takım olarak ön plana çıkan Galatasaray, hücumda da benzer bir performans sergiledi. Rakip ağları 77 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, bu alanda 87 golle lider Beşiktaş'ın ardından en fazla gol atan 2. takım olarak kayıtlara geçti.

8. RANDEVU

İki ekip arasında daha önce yapılan 7 lig maçında sarı-kırmızılılar 4, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 9 gole, Yeni Malatyaspor 5 golle karşılık verdi.

İki takım, bu sezonun ilk yarısında Malatya'da karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray 1-0 kazandı.

Ayrıca iki ekip, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası maçında karşılaştı. 12 Ocak'ta Malatya'da oynanan maçın normal süresi 0-0, uzatmaları ise 1-1 sona erdi. Penaltılarda 7-6 üstünlük kuran Galatasaray, tur atladı.

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