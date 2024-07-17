Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Yeni sezon öncesi Avusturya'da kamp yapan Galatasaray, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü.
Linz kenti yakınlarındaki Geinberg kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı takım, basına kapalı çift antrenman yaptı.
Sabah antrenmanında kuvvet uygulamaları ve koşu yapan futbolcuların akşam ise dinamik ısınmanın ardından üç grup halinde 8'e 2 top kapma ve taktik çalışma gerçekleştirdiği bildirildi.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Slovakya temsilcisi Trencin ile maç yapacak. Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabakanın ardından ilk etap çalışmalarını tamamlayacak sarı-kırmızılılar, Türkiye'ye dönecek.