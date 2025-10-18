Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray yönetimi ibra edildi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray yönetimi ibra edildi!

        Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, yönetim kurulunun 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemi faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.

        Giriş: 18.10.2025 - 17:41 Güncelleme: 18.10.2025 - 17:57
        Galatasaray yönetimi ibra edildi!
        Galatasaray Spor Kulübü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryumu'nda yapıldı.

        Genel kurul toplantısında, 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 tarihlerinde Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulunun faaliyetleri ibraya sunuldu. Yönetim kurulunun faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.

        Genel kurulda ayrıca denetim kurulu için yapılan oylamada da oy çokluğuyla ibra kararı çıktı.

        DURSUN ÖZBEK: YAŞASIN GALATASARAY!

        Daha sonra kürsüye gelen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyelerine, üyelere ve taraftarlara teşekkür ederek, "Bugün bu kürsüde hissettiğim şey sadece gurur değil, aynı zamanda derin bir minnettarlık. Galatasaray'ın en büyük gücü yönetimleri değil, camiasıdır. Hedefimiz Galatasaray'ın daima layık olduğu zirvede tutmak. Sizlerin desteğiyle daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Yaşasın Galatasaray" diye konuştu.

