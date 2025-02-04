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        Galatasaray zorlu virajda!

        Trendyol Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Boluspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte 3 kulvarda 7 kritik maça çıkacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 12:34 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:34
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        Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Galatasaray deplasmanda Boluspor'la karşı karşıya gelecek.

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        Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak turnuvada yoluna devam etmek isterken; Şubat ayı 'Cimbom' için belirleyici olacak.

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        3 kulvarda mücadele eden Okan Buruk'un öğrencileri; kupada, ligde ve Avrupa'da 7 kader maçına çıkacak.

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        Ligde Adana Demirspor karşısında 4 futbolcusundan yoksun olacak Aslan, Avrupa'da Alkmaar'la oynanacak ilk maçta da 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

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        İşte Galatasaray'ın Şubat ayı fikstürü...

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        6 Şubat Perşembe: Boluspor - Galatasaray (Türkiye Kupası)
        9 Şubat Pazar: Galatasaray - Adana Demirspor (Süper Lig)
        13 Şubat Perşembe: AZ Alkmaar - Galatasaray (Avrupa Ligi)

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        17 Şubat Pazartesi: Çaykur Rizespor - Galatasaray (Süper Lig)
        20 Şubat Perşembe: Galatasaray - AZ Alkmaar (Avrupa Ligi)
        Tarihi belli değil: Galatasaray - Fenerbahçe (Süper Lig)
        Tarihi belli değil: Galatasaray - Konyaspor (Süper Lig)

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