Galatasaray zorlu virajda!
Trendyol Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Boluspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte 3 kulvarda 7 kritik maça çıkacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Galatasaray deplasmanda Boluspor'la karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak turnuvada yoluna devam etmek isterken; Şubat ayı 'Cimbom' için belirleyici olacak.
3 kulvarda mücadele eden Okan Buruk'un öğrencileri; kupada, ligde ve Avrupa'da 7 kader maçına çıkacak.
Ligde Adana Demirspor karşısında 4 futbolcusundan yoksun olacak Aslan, Avrupa'da Alkmaar'la oynanacak ilk maçta da 3 oyuncusundan yararlanamayacak.
İşte Galatasaray'ın Şubat ayı fikstürü...
6 Şubat Perşembe: Boluspor - Galatasaray (Türkiye Kupası)
9 Şubat Pazar: Galatasaray - Adana Demirspor (Süper Lig)
13 Şubat Perşembe: AZ Alkmaar - Galatasaray (Avrupa Ligi)