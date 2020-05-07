Galatasaray’dan Luyindama paylaşımı

Galatasaray’ın Kongolu futbolcusu Christian Luyindama, hazırlıklarını Florya’da sürdürüyor. Geçen sezon yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatan Luyindama, daha önce başladığı saha antrenmanlarını grup antrenmanlarının başladığı bu dönemde de devam ettiriyor. Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından 26 yaşındaki futbolcunun antrenman yaptığı görüntüler paylaşıldı. Saha antrenmanlarını bireysel olarak sürdüren Luyindama’nın görüntülerine futbolcunun lakabı olan ‘Patron’ notu yazıldı.
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