        Galatasaraylı Lemina ve Jakobs ,Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde! - Futbol Haberleri

        Lemina ve Jakobs ,Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde!

        Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada performanslarıyla takdir toplayan Jakobs ve Lemina, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

        Giriş: 12.03.2026 - 20:49
        Lemina ve Jakobs haftanın 11'inde!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun ilk maçları tamamlanırken, haftanın 11'i de belli oldu.

        Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atan Lemina ile performansıyla dikkat çeken Jakobs, Devler Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

        Lemina ayrıca, Liverpool zaferinin ardından maçın oyuncusu ödülünün de sahibi olmuştu.

        İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i:

