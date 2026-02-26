Beyoğlu'nda üniversitede 'dönem ödevi' kavgasında arkadaşını göğsünden bıçakladı

Beyoğlu'nda özel üniversitede öğrenim gören 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. (21) ile aynı fakültede öğrenci olan Ferhat D. (25) arasında iddiaya göre dönem ödevi nedeniyle tartışma çıktı. Ferhat D., yangın merdivenine çağırdığı Serhan M.'yi göğsünden 3 kez bıçakladı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Serhan M. tedavi altına alındı. Olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanan şüpheli Ferhat D. ise tutuklandı.