        Galatasaraylı Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde! - Futbol Haberleri

        Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde!

        Galatasaray'a Juventus karşısında turu getiren gollerden birini kaydeden Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

        Giriş: 26.02.2026 - 20:01
        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Juventus'a 3-2 mağlup olmasına rağmen tur atlatan Galatasaray'da Victor Osimhen performansıyla öne çıkmıştı.

        Sarı-kırmızılıların uzatmadaki ilk golünü atarak tur kapısını aralayan Nijeryalı santrfor, Devler Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

        Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth ise haftanın en iyi oyuncusu seçildi. Norveçli yıldız, takımının Club Brugge'ü 4-1'le geçtiği maçta üç gol atarak hat-trick yapmıştı.

        UEFA tarafından açıklanan haftanın 11'inde şu isimler yer alıyor:

        Oblak, Zappacosta, Bjortuft, Tapsoba, McKennie, Thcouameni, Tonali, Kvaratskheila, Hauge, Osimhen, Sörloth

