Döviz kurundaki son aylarda yaşanan yükselişten en fazla etkilenen alanlardan biri olan mobil cihaz pazarında, yeni zam haberi Samsung’tan geldi. Türkiye’de geçen ay satışa çıkan Samsung’un en yeni ve üst modeli olan Galaxy Note 9’un perakende satış fiyatı 9 bin TL’yi de geçti.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre 128 GB’lik Galaxy Note 9’un yeni fiyatı 7999 TL’ye çıkarken, 512 GB’lik Galaxy Note 9’un fiyatı da 9299 TL’ye yükseldi. Böylece Türkiye’de satılan en pahalı telefon ünvanı da el değiştirdi. Bundan önce bu ünvan Apple’ın 256 GB’lik versiyonu 8599 TL olan iPhone X’e aitti.

YÜZDE 24'LÜK ARTIŞ

Samsung'un resmi online mağazasındaki güncel rakamlara göre Galaxy Note 9’un 128 GB’lik modelinin fiyatı 1500 TL artarken, 512 GB’lik modelindeki fiyat artışı ise 1800 TL’yi buldu. Bu artışla birlikte her iki modelin fiyatı da piyasada olduğu yaklaşık bir aylık dönemde yüzde 24 yükselmiş oldu.

Türkiye’de 10 Ağustos’ta raflara giren Galaxy Note 9’un 128 GB dahili hafızalı modeli KDV dahil 6499 TL, 512 GB dahili hafızalı modeli ise 7499TL’lik fiyatla mobil cihaz piyasasına girmişti.

APPLE'I YÜZDE 25 KESMEDİ! İKİNCİ ZAM GELDİ

Dolar kurundaki artıştan en fazla etkilenen sektörlerden olan akıllı telefon pazarında Samsung’un yaptığı bu zammın ardından gözler, önceki aylarda yüzde 25’lik fiyat artışına giden Apple başta olmak üzere diğer telefon markalarının yeni fiyat değişikliğine gidip, gitmeyeceğine çevrildi.

Samsung'un online satış mağazasındaki güncel Galaxy Note 9 fiyatları şöyle:

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