GameX 2018
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GameX 2018 kapılarını açtı

Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’nun önde gelen dijital oyun fuarı GameX 2018 başladı. İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve 9 Eylül Pazar gününe kadar sürecek olan etkinliğin açılışında uzun kuyruklar oluştu, kapıda izdiham yaşandı.

07.09.2018 - 09:36 | Güncelleme:

Dijital oyun dünyasının en yeni dijital oyunları ve yüzbinleri peşinden sürükleyen fenomen oyuncuları, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı GameX 2018’de sahne aldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce oyun severin kapılara hücum ettiği fuarın açılış gününde, en yeni dijital oyunlar ilk kez oyun tutkunlarıyla buluştu.  

GameX 2018 Uluslararası Dijital Oyun Fuarı’nda, popüler PC ve konsol oyunları, simülatör ve VR (Sanal Gerçeklik) deneyimleri, profesyonel e-spor takımları ve oyuncuları, son teknoloji oyuncu ekipmanları, fenomen Youtuber ve ‘streamer’lar, cosplay etkinlikleri, ödül ve hediye ürünlerle seminer ve atölye çalışmaları oyunseverleri bekliyor. Drone ve robot yarışlarının da düzenlendiği fuar, 9 Eylül Pazar gününe kadar sürecek.

100’DEN FAZLA OYUN FİRMASI KATILIYOR

Oyun tutkunlarını Türkiye’de 13’ncü kez buluşturan ve Rönesans Fuarcılık tarafından düzenlenen GameX 2018’e 100 aşkın yerli ve yabancı dijital oyun firma ve markası katılıyor.

Fuarın açılış törenine Rönesans A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı H. İsmet Göksel, TÜYAP Fuarcılık Grubu Genel Müdürü İlhan Ersözlü, OYUNDER Yönetim Kurulu Başkanı Tansu Kendirli, E-Spor Kulüpler BirliğiBaşkanı Sina Afra, E-Spor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir ve sponsor firmaların temsilcileri katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Rönesans A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı H. İsmet Göksel, dijital oyun sektörünün Türkiye’de de büyük bir gelişme içinde olduğunu belirterek “Artık ülkemizin oyun firmaları da milyonlarca dolarlık satışlar gerçekleştiriyorlar. Sektörümüz gün geçtikçe dünya üzerinde önemli bir potansiyel olmaya başladı. Yabancı oyun şirketlerinn de Türkiye ilgisi arttı. Bu yıl ilk kez 10’un üzerinde Çin’li firmayı ağırlıyoruz” dedi.

Türkiye e-spor ligi takımları da bu yıl düzenlenen GameX’e katıldı. Aralarında Galatasaray, Fenerbahçe, Bursaspor başta olmak üzere ligi oluşturan takımlar fuarda standlar açtılar. 10 takımın temsilcileri fuar ziyaretçilerine lig ve kendi takımları hakkında bilgiler verdiler.

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