        Haberler Spor Futbol Gana'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu: Türkiye'den bir isim

        Gana'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu: Türkiye'den bir isim

        Gana Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Başakşehir'in Ganalı defans oyuncusu Jerome Opoku, kariyerinde ilk kez Dünya Kupası maçına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 10:49 Güncelleme:
        Gana'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu!

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda L grubunda yer alan Gana Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu.

        Gana Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Carlos Querioz, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik kadroyu belirledi.

        RAMS Başakşehir'den Jerome Opoku da kadroda yer aldı.

        Dünya Kupası L Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan ve Panama ile mücadele edecek Gana'nın kadrosu şöyle:

        Kaleci: Benjamin Asare (Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St Gallen), Joseph Anang (St Patrick's Athletic)

        Defans: Abdul Rahman Baba (PAOK), Gideon Mensah, Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (RAMS Başakşehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nice), Derrick Luckassen (Pafos)

        Orta saha: Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Etienne), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland), Abdul Fatawu (Leicester City), Elisha Owusu (Auxerre)

        Forvet: Kamaldeen Sulemana (Atalanta), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Ernest Nuamah (Olimpik Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City)

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Zenginler daha fazla fiyat takibi yapıyor
        Otomotiv pazarında sert fren
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Bir kitaptan nikah masasına
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Bitcoin'de sert düşüş
        Sevgilisiyle tatilde
        Bir anda ortadan kayboldu, yeni bir hayat kurdu!
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Tekne keyfi
        Travis Scott'tan açıklama
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
